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Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою
Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у травні цього року
фото з відкритих джерел

«Ми оголошуємо про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою».

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою. про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

«Нас щойно поінформували, що Канада – дуже складна країна для торгівлі, зокрема, з огляду на те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів до 400% тарифів на молочну продукцію – щойно оголосила, що запроваджує податок на цифрові послуги щодо наших американських технологічних компаній, що є прямою та відвертою атакою на нашу країну. Вони, очевидно, копіюють Європейський Союз, який зробив те саме і з яким наразі тривають обговорення», – написав він.

Американський лідер підкреслив, що на підставі цього обурливого податку «ми оголошуємо про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою».

«Ми повідомимо Канаді, які мита їй доведеться сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки, протягом наступного семиденного періоду. Дякую за увагу до цього питання!», – підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів, навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі. 

Як відомо, ппрезидент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Тоді  ще колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа. 

Пізніше президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США. 

До слова, Трамп заявив, що Канада хоче приєднатись до американського протиракетного «Золотого купола», але озвучив свої умови.

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Теги: Канада Дональд Трамп послуги торгівля

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