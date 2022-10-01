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ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
Нікол Пашинян підкреслює, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ
фото з відкритих джерел

«Сказати, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, означає сказати, що немає ОДКБ»

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не виключає, що Єреван припинить своє членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Про це він сказав в інтерв'ю Armenpress.

«Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії», – сказав Пашинян.

Він наголосив, що це «не просто гра слів, це дуже серйозний зміст».

Пашинян нагадав, що зараз головує в ОДКБ.

«Найголовніше, ми очікуємо на чітку політичну оцінку ситуації. Коли ми раніше обговорювали з партнерами з ОДКБ питання безпеки Вірменії (ОДКБ є інструментом інституційної безпеки Вірменії номер один), ми отримали дуже чіткі запевнення, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ. Коли минулого року відбулися події на дільницях Сотка та Хознавара, ми, звичайно, звернулися до ОДКБ, і отримали дуже дивну відповідь, що кордон недемаркований та неделімітований. Звідси постало питання: у такому разі де проходить ця червона лінія», – сказав Пашинян.

Він додав, що Вірменія вже тоді чітко сформулювала потребу чіткої відповіді на це питання.

«Це важливо не лише для Вірменії, а й для ОДКБ, тому що сказати, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, означає сказати, що немає ОДКБ, тому що ОДКБ має зону відповідальності, яка позначена кордонами. Якщо немає кордону, то немає й зони відповідальності, якщо немає зони відповідальності, то немає й організації», – сказав прем'єр.

«Коли кажуть, чи вийде Вірменія з ОДКБ чи ні, це неправильна постановка питання. Питання в тому, чи ОДКБ піде з Вірменії чи ні? Чи таке питання: ОДКБ зафіксує свою зону відповідальності, свою червону лінію у Вірменії чи ні?» – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) вирішила направити генерального секретаря організації у зону конфлікту Вірменії та Азербайджану та підготувати докладну доповідь главам держав.

Після цього було досягнуто домовленостей про перемир'я, проте сторони продовжують обстрілювати одна одну.

Крім того, між членами ОДКБ Таджикистаном та Киргизстаном теж є конфлікт.

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