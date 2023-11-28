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Ізраїль оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС
Очікується, що витрати на оборону в 2023–2025 роках становитимуть 107 млрд шекелів ($28,84 млрд)
фото з відкритих джерел

Війна вже завдала Ізраїлю економічних збитків у розмірі майже $8 млрд

Центральний банк Ізраїлю оцінив наслідки від війни з угрупованням ХАМАС у 198 млрд шекелів ($53 млрд). Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані ізраїльського регулятора. 

Зазначається, що половина визначеної суми припадає на військові витрати. 

Згідно з прогнозом Банку Ізраїлю, зростання ВВП за підсумками року становитиме 2% (у попередньому прогнозі цей показник мав зрости на 2,3%). На таку ж величину ВВП зросте і в 2024 році (попередня оцінка становила 2,8%).

Дефіцит бюджету до кінця року становитиме 3,7% ВВП, а до кінця 2024 року – 5%. Також очікується, що валові витрати на оборону в 2023–2025 роках становитимуть 107 млрд шекелів ($28,84 млрд).

Раніше Bloomberg писав, що військові дії Ізраїлю проти ХАМАС коштують йому $260 млн щодня. За даними агентства, конфлікт вже завдав економічних збитків у розмірі майже $8 млрд.

Як повідомлялося раніше, війна з бойовиками ХАМАСу в Секторі Гази обійдеться Ізраїлю у $51 млрд. Така оцінка базувалася на припущенні, що війна з ХАМАСом триватиме від 8 до 12 місяців, без участі ліванської «Хезболли», Ірану чи Ємену. 

Раніше голова Центробанку Греції Янніс Стурнарас змалював можливий вплив війни в Ізраїлі на економіку ЄС. Грецький фінансист упевнений, що конфлікт на Близькому Сході вже призвів до зростання інфляції у короткостроковій перспективі та стагнації у середньостроковій.

Раніше понад 300 впливових економістів написали відкритий лист до ізраїльської влади із своїми невтішними прогнозами щодо економіки та бюджету країни.

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Теги: Ізраїль конфлікт ХАМАС військові

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