Головна Світ Політика
search button user button menu button

Припинення вогню у Секторі Гази та обмін заручниками: неоднозначна реакція світових ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Припинення вогню у Секторі Гази та обмін заручниками: неоднозначна реакція світових ЗМІ
Тимчасовий мир між Ізраїлем та Палестиною може мати відразу декілька наслідків
колаж: twitter/TimesAlgebraIND

Провідні ЗМІ світу переконані, що ХАМАС може використати тимчасовий мир із Ізраїлем на свою користь

У п'ятницю 24 листопада між Ізраїлем і радикальним угрупуванням ХАМАС набув чинності тимчасовий режим припинення вогню. Планується провести обмін заручниками та ув'язненими. Режим припинення вогню має тривати щонайменше чотири дні; за заявою Катару, що грає роль посередника, може йтися про десять днів. Згідно з домовленістю, хамасівці повинні для початку відпустити 50 із приблизно 240 утримуваних заручників. В обмін Ізраїль готовий відпустити 150 палестинців, які перебувають у ізраїльських в'язницях. Втім, реакція світових ЗМІ на цю ситуацію, а також щодо подальшого розвитку подій, була досить неоднозначною.

Данське видання Kristeligt Dagblad бачить у перемир'ї лише короткочасний перепочинок, і називає війну «болотом людських страждань:

«У всьому цьому міжнародному занепокоєнні з приводу долі мешканців Гази якось практично зникла думка про те, що варто ХАМАС відпустити тут і зараз усіх заручників, скласти зброю та капітулювати перед Ізраїлем, тож мир тут же й настав би. Мир, який поклав би кінець війні, яку хамасівці самі ж і розпочали. Як і очікувалося, наступ Ізраїлю в Секторі Гази перетворився на болото, що тягне за собою незмірні людські страждання. Але режим припинення вогню, що ґрунтується на гуманітарних причинах, не повинен зміщувати на задній план думку про те, що угрупованню ХАМАС доведеться піти (зі сцени – «Главком»). І лише від ХАМАСу залежить те, наскільки кривавим чином це відбуватиметься».

Колумніст порталу радіокомпанії France Inter П'єр Аскі пише про те, якими політичними труднощами супроводжується цей обмін:

«Звичайно ж, між мирними громадянами Ізраїлю, зокрема маленькими дітьми, взятими в заручники 7 жовтня, та ув'язненими, засудженими до термінів через дії – зокрема із застосуванням насильства – у контексті палестинської національної боротьби, немає нічого спільного. Але ні, одна спільна риса у них є, це – те центральне місце, яке вони посідають у колективному сприйнятті своїх народів, а водночас – і політичний ефект від їхнього [можливого] ​​звільнення. Всю політичну вигоду від цієї угоди, зрозуміло, отримає ХАМАС, який за всім цим стоїть. В цьому і полягає сенс тієї пастки, в яку рух ісламізму заманив Ізраїль в результаті своєї атаки».

Італійське видання La Repubblica не особливо добирає висловів коментуючи протистояння Ізраїлю та ХАМАСу:

«Для того, щоб після тижнів ненависті та боротьби змусити зброю замовкнути, потрібна монолітна організація, але головне – холоднокровність. У розжареній атмосфері боїв у середовищі щільної міської забудови достатньо будь-якої дрібниці – і ось уже одним залпом усі зусилля дипломатії знищені на корені. Перемир'я, що раптово встановлюється між двома сторонами, – завжди крихке і залежить від помилок, непорозумінь і провокацій тих, хто бажає вести війну далі – до гіркого кінця. У Секторі Гази поряд із ХАМАСом існують й інші угруповання – від ще більш екстремістського Ісламського джихаду – і аж до торговців людьми, які мають намір нажитися на торгівлі заручниками».

ХАМАС використовує ситуацію із тимчасовим миром на свою користь, стверджує швейцарське ЗМІ Tages-Anzeiger

«Переговори про заручників з одного боку, дали ґрунт для надії, а з іншого – ще раз показали абсурдність всієї цієї війни, яка насправді є безперервним терористичним нападом. Непередбачуваність ХАМАС підтверджується вже тим, що протягом ось уже шести тижнів організація тримає у себе в заручниках людей похилого віку і немовлят. І припинення вогню, яке було виторговано в Ізраїлю в обмін на життя заручників, хамасівці зовсім не пов'язують із гуманітарними гарантіями на благо палестинського населення. ХАМАС цей час потрібен для того, щоб зібратися з силами та перегрупуватися».

На мирному вирішенні протистояння у регіоні наполягає іспанська газета El País:

«Ситуація настільки серйозна, що будь-який, навіть найменший, прогрес стає великою новиною. Кожен день – це день перемоги над війною, і нинішнє припинення вогню має стати постійним. Ізраїль та ХАМАС вже кілька тижнів ведуть переговори, тобто діалог – можливий. Усі ізраїльські заручники мають право на повернення додому, а жителі Гази – право на те, щоб залишитися живими. Загроза не повинна тривати ні хвилини. Завдані збитки настільки великі, що на відновлення їхнього колишнього життя знадобляться роки. Це припинення вогню має стати постійним».

Домовленість про звільнення заручників – це результат дипломатичних зусиль США, інформує австрійська Die Presse:

«Американці знову повернулися на Близький Схід як могутній гравець, причому у своїй подвійній ролі – як покровитель Ізраїлю і в той же час як посередник, як це вже демонстрував на своєму прикладі Генрі Кісінджер. Зараз США важливі як ніколи раніше, оскільки немає більшої сили, яка могла б вплинути на ситуацію дипломатично – цього не може зробити ні Євросоюз, ні тим більше Китай чи Росія з їхньою вихолощеною подвійною мораллю. Той факт, що держсекретар США Ентоні Блінкен незабаром знову вирушить до регіону – вже втретє з початку війни, – свідчить про те, що США вважають своїм обов'язком сприяти тому, щоб над могилами та руїнами сьогодення постало конструктивне рішення на повоєнний час».

Нагадаємо, ХАМАС, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників. Червоному Хресту передали 14 ізраїльтян та трьох іноземців. Про це повідомляє у мережі Армія оборони Ізраїлю. Незадовго до цього у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Читайте також: Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
Теги: Ізраїль наступ переговори Ентоні Блінкен звільнення населення ХАМАС заручники Китай армія обмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антисемитская истерия, стремительно распространяющаяся по миру, очевидным образом инспирирована и поддерживается Кремлем
Кремль, Иран и ХАМАС – очевидные союзники в борьбе против Свободного мира
1 листопада, 08:58
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
13 листопада, 23:38
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що невдовзі може спалахнути третя світова війна
28 жовтня, 13:59
Урсула фон дер Ляєн оголосила історичне рішення щодо України
Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС
8 листопада, 13:49
Люди можуть отримати сертифікат для купівлі будівельних матеріалів або побутової техніки
На Херсонщині видаватимуть сертифікати по 10 тис. грн: хто отримає виплати
3 листопада, 23:32
Окупанти планують звільняти українців без російських паспортів
На окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів
4 листопада, 07:22
Остін заявив, що Китай та Росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал
Пентагон: Китай та Росія допомагають Північній Кореї зброєю
14 листопада, 08:23
Офіс президента США відчуває кризовий момент
В офісі Байдена розкол: Thе Washington Post оприлюднив причину
Вчора, 11:30
Нетаньяху також відвідав один із тунелів ХАМАС, виявлених ізраїльськими військами
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
26 листопада, 20:34

Політика

Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії
Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії
Новий уряд Польщі склав присягу
Новий уряд Польщі склав присягу
Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чи треба йти на переговори з Путіним
Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чи треба йти на переговори з Путіним
Українським біженцям ліпше у Німеччині, аніж у Польщі? Журналістка знайшла пояснення
Українським біженцям ліпше у Німеччині, аніж у Польщі? Журналістка знайшла пояснення
Припинення вогню у Секторі Гази та обмін заручниками: неоднозначна реакція світових ЗМІ
Припинення вогню у Секторі Гази та обмін заручниками: неоднозначна реакція світових ЗМІ
Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО
Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
55K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
22K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8472
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Вчора, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
26 листопада, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
26 листопада, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua