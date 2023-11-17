Втома від війни? Що відбувається в РФ

Поки що росіяни здатні лише на написи на стінах

У Росії охочих переходити до мирних переговорів уперше стало більше, ніж тих, хто хоче воювати до переможного кінця

Я не раз писав, що з досвіду минулих воєн суспільна «втома» настає через 2-3 роки. І сподівався, що в наш час, коли інформація поширюється миттєво, у РФ це станеться швидше – за рік-півтора.

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Підтвердження теорії скорочення термінів я не побачив, але деякі зрушення пішли.

У настроях українського суспільства, за моїми спостереженнями, у серпні-вересні стався певний злам. Багато в чому він пов'язаний із перегрітими очікуваннями від наступу і подальшим розчаруванням.

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Це досить тривожний дзвіночок, але будемо сподіватися на здоровий глузд – не все так погано, якщо не накоїти дурниць.

Опитування на картинці показує, що і в Росії крига скресла – охочих переходити до мирних перемовин уперше стало більше, ніж воювальників до переможного кінця.

Звичайно, великі висновки з цього робити не варто. Але надія, що у 2024 (якраз 2-3 роки) якісь побулькивания у свідомості росіян почнуться, у мене знову з'явилася.