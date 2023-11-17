Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Втома від війни? Що відбувається в РФ

glavcom.ua
Поки що росіяни здатні лише на написи на стінах
фото з відкритих джерел

У Росії охочих переходити до мирних переговорів уперше стало більше, ніж тих, хто хоче воювати до переможного кінця

Я не раз писав, що з досвіду минулих воєн суспільна «втома» настає через 2-3 роки. І сподівався, що в наш час, коли інформація поширюється миттєво, у РФ це станеться швидше – за рік-півтора.

Підтвердження теорії скорочення термінів я не побачив, але деякі зрушення пішли.

У настроях українського суспільства, за моїми спостереженнями, у серпні-вересні стався певний злам. Багато в чому він пов'язаний із перегрітими очікуваннями від наступу і подальшим розчаруванням.

Це досить тривожний дзвіночок, але будемо сподіватися на здоровий глузд – не все так погано, якщо не накоїти дурниць.

Втома від війни? Що відбувається в РФ фото 1

Опитування на картинці показує, що і в Росії крига скресла – охочих переходити до мирних перемовин уперше стало більше, ніж воювальників до переможного кінця.

Звичайно, великі висновки з цього робити не варто. Але надія, що у 2024 (якраз 2-3 роки) якісь побулькивания у свідомості росіян почнуться, у мене знову з'явилася.

Читайте також: Чому Велика війна буде тривалою
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія росіяни війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми потребуємо не тільки на покарання тих, хто підставив пацанів зі 128-ї під удар. Ми потребуємо змін
У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою
5 листопада, 18:18
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
27 жовтня, 02:56
Зеленський вважає, що тимчасове перемир'я з РФ лише затримує неминучу детонацію
Зеленський пояснив, чим загрожує тимчасове перемир’я з Росією
30 жовтня, 17:34
В одному з боїв героїчно віддав своє життя син співака Кульповича Ерік
Відомий український співак втратив сина на фронті
9 листопада, 08:50
ЗСУ завдають окупантам значних втрат у районі Авдіївки
Розвідка пояснила важливість оборони Авдіївки
22 жовтня, 22:07
25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, 41% – роблять занадто багато
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
3 листопада, 07:19
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
2 листопада, 19:12
Рашисти обстріляли Херсон із лівого берега
Окупанти знову атакували Херсон: є поранені
3 листопада, 15:06
Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
14 листопада, 18:27

Роман Шрайк

Втома від війни? Що відбувається в РФ
Втома від війни? Що відбувається в РФ
Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
26K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
13K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6931
Чому Різдвяний піст цього року такий особливий
4581
Працевлаштування у Швейцарії: три українки розповіли, як знайти роботу
3835
Планував голодомор в Україні. Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту