Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання
фото: CNN

Запит на екстрене засідання надійшов від Об'єднаних Арабських Еміратів

У понеділок, 30 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази. Про це повідомляє CNN.

Запит на екстрене засідання надійшов від Об'єднаних Арабських Еміратів.

CNN бачив текст запиту від Об’єднаних Арабських Еміратів на проведення брифінгу для Ради заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги, а також представника Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.

На порядку денному Ради Безпеки на понеділок заплановане засідання на другу половину дня на тему «Ситуація на Близькому Сході, включаючи палестинське питання».

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу. 


 

Теги: міністр бомбардування Сектор Гази ХАМАС повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль жорстко відповів на атаку бойовиків ХАМАСу
Війна Ізраїлю та Палестини. Які наслідки будуть для України?
23 жовтня, 16:29
До Польщі направили багатоцільові винищувачі Typhoon
Велика Британія направила до Польщі винищувачі для захисту від російської агресії
2 жовтня, 07:54
Ексглава адміністрації Білого дому Джон Келлі
«Цинізм та захоплення вбивцями»: ексглава Білого дому розповів, який насправді Трамп
3 жовтня, 06:53
Ізраїльські розвідники не помітили небезпеки під боком, бо були зайняті війною в Україні?
Чому розвідка Ізраїлю зазнала фіаско: Politico назвала можливу причину
8 жовтня, 16:17
США можуть перекинути свої кораблі та військові літаки «поближче» до Ізраїлю
Байден розпорядився надати додаткову допомогу Ізраїлю
8 жовтня, 20:14
Міністр оборони Йоав Галлант зустрівся із військами на кордоні з Газою
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
10 жовтня, 20:51
Перший тиждень війни ХАМАС взагалі не вів жодних переговорів про заручників
WSJ: переговори щодо звільнення 50 заручників ХАМАС провалилися
21 жовтня, 08:30
Президент Румунії закликав почати переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу
Переговори з Україною про вступ до ЄС: президент Румунії зробив заяву
27 жовтня, 06:03
Міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
28 жовтня, 03:20

Соціум

Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання
Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання
Ізраїль прокоментував події в Махачкалі
Ізраїль прокоментував події в Махачкалі
ПВК «Вагнер» переходить під керівництво Росгвардії
ПВК «Вагнер» переходить під керівництво Росгвардії
Антисемітські протести у Дагестані: натовп узяв штурмом аеропорт
Антисемітські протести у Дагестані: натовп узяв штурмом аеропорт
Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів
Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів
Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази – CNN
Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
22K
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
18K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
7056
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
3365
У Хмельницькій області пролунали вибухи

Новини

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
28 жовтня, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
28 жовтня, 07:19

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту