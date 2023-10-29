Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання

Запит на екстрене засідання надійшов від Об'єднаних Арабських Еміратів

У понеділок, 30 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази. Про це повідомляє CNN.

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Запит на екстрене засідання надійшов від Об'єднаних Арабських Еміратів.

CNN бачив текст запиту від Об’єднаних Арабських Еміратів на проведення брифінгу для Ради заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги, а також представника Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.

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На порядку денному Ради Безпеки на понеділок заплановане засідання на другу половину дня на тему «Ситуація на Близькому Сході, включаючи палестинське питання».

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

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До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.



