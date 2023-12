Прем'єрка Латвії пожартувала, у який спосіб можна було б «вбити» Орбана (фото)

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня поширила жарт про те, як вона могла б «вбити поглядом» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу. Про це Сіліня написала у своєму акаунті у Twitter (X)

Вона поширила допис науковиці Уни Бергман, яка підписала фото зустрічі Сіліні й Орбана так: «Якби поглядом можна було вбити, або зустріч прем'єр-міністрів Латвії та Угорщини в Брюсселі». Олія на полотні, 2023».

"If looks could kill or Latvian and Hungarian prime ministers meeting in Brussels" Oil on canvas, 2023 pic.twitter.com/KNiTjbNGL8