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Прем'єрка Латвії пожартувала, у який спосіб можна було б «вбити» Орбана (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єрка Латвії пожартувала, у який спосіб можна було б «вбити» Орбана (фото)
«Сьогоднішнє гаряче фото з засідання Євроради. Ти «притягуєш погляди», – прокоментувала Сіліня
фото: Евіка Сіліня

Сілінії не сподобалася, що Орбан проігнорував голосування щодо України 

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня поширила жарт про те, як вона могла б «вбити поглядом» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу. Про це Сіліня написала у своєму акаунті у Twitter (X)

Вона поширила допис науковиці Уни Бергман, яка підписала фото зустрічі Сіліні й Орбана так: «Якби поглядом можна було вбити, або зустріч прем'єр-міністрів Латвії та Угорщини в Брюсселі». Олія на полотні, 2023».

«Сьогоднішнє гаряче фото з засідання Євроради. Ти «притягуєш погляди», – прокоментувала Сіліня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. 

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Теги: Європейський союз Віктор Орбан Угорщина Латвія міністр

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