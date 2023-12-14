Початок переговорів про вступ України в ЄС: Орбан проігнорував голосування

Віктор Орбан: «Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Про це він заявив в опублікованому у Facebook відео після оголошення рішень Європейської ради щодо розширення.

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Угорський прем’єр укотре повторив позицію Будапешта про те, що «Україна не готова до того, щоб ми почали з нею переговори про членство в ЄС».

«Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне», – додав він.

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Водночас, пояснив Орбан, після майже восьмигодинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили «йти своїм шляхом».

«Угорщина не хоче брати участь у цьому дуже поганому рішенні», додав прем’єр Угорщини, тому утримався під час голосування.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.