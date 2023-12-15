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Макрон розповів, яку обіцянку Орбан дав йому щодо вступу України в ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Макрон розповів, яку обіцянку Орбан дав йому щодо вступу України в ЄС
Віктор Орбан (зліва) й Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Макрон: «Наступні місяці будуть вирішальними для Європи і для Угорщини»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв президенту Франції Емманюелю Макрону не блокувати вступ України до Європейського союзу, але якщо Київ виконає всі умови Єврокомісії. Про це заявив французький лідер на сьогоднішній пресконференції у Брюсселі, передає Politico.

Журналісти запитали в Макрона про заяви Орбана щодо ймовірного подальшого блокування вступу України до Євросоюзу.

«Я запитав його (Орбана, – «Главком»), і він сказав: якщо Україна виконає сім умов (Єврокомісії, – «Главком»), він не буде блокувати», – відповів очільник Франції.

Крім того, він Макрон висловив надію на те, що угорський прем'єр не «візьме Європу в заручники» на наступних етапах перемовин із Україною.

«Наступні місяці будуть вирішальними для Європи і для Угорщини», – наголосив Макрон.

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

До слова, лідери країн Європейського союзу зустрінуться на саміті на початку 2024 року, щоб обговорити надання Україні 50 млрд євро.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Україна Еммануель Макрон Європейський союз

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