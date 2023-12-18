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Розблокування допомоги Україні: ЄС розглядає можливість позбавити Угорщину права голосу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розблокування допомоги Україні: ЄС розглядає можливість позбавити Угорщину права голосу
ЄС сподівається переконати Віктора Орбана відмовитися від вето на фінансування
фото з відкритих джерел

Лідерам ЄС тепер доводиться вигадувати способи, як завадити Орбану послабити підтримку Києва Брюсселем

Лідери країн Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

Європейські чиновники та дипломати наголосили, що лідерам ЄС тепер доводиться вигадувати способи, як завадити прем'єру Угорщини Віктору Орбану послабити підтримку Києва Брюсселем.

Видання зазначає, що деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Цей процес може бути заблокований будь-яким іншим членом ЄС, проте після виборів у Польщі в блоці не залишилося «гарантованого захисника» Угорщини.

Втім, багато країн «нервують» через використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти держави-члена. Натомість, за словами чиновників, вона сподівається переконати Орбана відмовитися від вето на фінансування, продемонструвавши йому «справжню ціну ізоляції» його країни в блоці.

Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Коли дискусія, здавалося б, зайшла в «глухий кут», Шольц раптово витягнув прем'єр-міністра Угорщини «на каву». Він зробив відповідну пропозицію за спільним круглим столом, перед усіма лідерами ЕС. Саме в той момент члени Євроради проголосували.

Після вимушеного coffee break з Шольцем, Орбан прийняв рішення взагалі залишити переговорний кабінет.

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Теги: Віктор Орбан Європейський союз Україна Угорщина

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