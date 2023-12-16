Подоляк розповів, чи вплине Орбан на євроінтеграцію України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС

За словами Подоляка, дивним є те, що Орбан не розуміє наше право захищати свої землі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вплине на євроінтеграцію України, але «створить інформаційні приводи». Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подоляк прокоментував слова угорського прем’єр-міністра про «75 можливостей заблокувати вступ України до ЄС», та наголосив, що Орбану не вдасться вплинути на євроінтеграцію України.

«Дивно, що він не розуміє наше право захищати свої землі. Якби в Угорщини була така ситуація, було б незрозуміло, якби хтось із ЄС сказав, що не буде допомагати», – заявив радник керівника Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв президенту Франції Емманюелю Макрону не блокувати вступ України до Європейського союзу, але якщо Київ виконає всі умови Єврокомісії.

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.