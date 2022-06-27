Голова Єврокомісії скаже Путіну на саміті G20 всю правду

Урсула фон дер Ляєн (на фото) хоче сказати Путіну в обличчя усе, зо про нього думає

Велика двадцятка є дуже важливим інструментом, аби дати Путіну знищити її

Урсула фон дер Ляєн не буде бойкотувати саміт Великої двадцятки (G20), навіть якщо туди приїде Володимир Путін. Про це голова Єврокомісії заявила у коментарі німецькому телеканалу ZDF.

Фон дер Ляєн зізналася, що не вірить у відмову самого Путіна від участі у саміті Великої двадцятки. Але, зазначила очільниця Єврокомісії, в цьому є і плюс.

«Я думаю, що краще – якщо він прийде – сказати йому в обличчя те, що ми думаємо», – пояснила чиновниця, заявивши, що в такому випадку Путін буде змушений висловити свою позицію щодо ситуації у світі.

Крім того, фон дер Ляєн висловила упевненість у важливості інституту Великої двадцятки – тож світ не повинен дозволити Путіну знищити його. «Але традиційного спілкування з російськими президентом уже не буде», – запевнила очільниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що на саміті G20 мають бути обговорені ключові проблеми сьогодення, зокрема, глобальна продовольча криза та боротьба з російським експортом енергоносіїв.

Нагадаємо, речниця адміністрації президента США Джен Псакі ще у квітні заявила, що Джо Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін.

Також на саміт Великої двадцятки запросили Україну. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна приймає це запрошення – і висловив сподівання, що Росії на цьому саміті не буде.

Але Індонезія, як хазяїн цього річного саміту G20, ще у квітні запросила Путіна.