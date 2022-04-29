  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Індонезія запросила Путіна на саміт G20: як відреагував Кремль

    Путін підтвердив, що поговорив по телефону із президентом Індонезії, але про запрошення на саміт Великої двадцятки мовчить - Індонезія запросила Путіна на саміт G20: як відреагував Кремль
    Путін підтвердив, що поговорив по телефону із президентом Індонезії, але про запрошення на саміт Великої двадцятки мовчить
    фото з російських ЗМІ

    Володимир Путін поки що не дав офіційної згоди на участь у цьогорічному саміті Групи двадцяти

    Індонезія, яка цього року організовує саміт Великої двадцятки, запросила на захід президента Росії Володимира Путіна. Про це пише видання Bloomberg.

    За інформацією видання, Путін прийняв запрошення взяти участь у саміті G20.

    Про те, що Путін приїде до Індонезії, пише і кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Втім, російські пропагандисти відзначають, що офіційно Путін ще не дав згоди, а посилаються лише на слова президента Індонезії Джоко Відодо, який мав із Вололдимиром Путіним телефонну розмову.

    Офіційний сайт Кремля інформує про телефонну розмову Відодо з Путіним (наголосивши на тому, що розмова була ініціативою індонезійської сторони). Але про запрошення на саміт Великої двадцятки і тим паче відповідь президента Росії пресслужба Володимира Путіна нічого не повідомляє.

    Повідомив про розмову із російським диктатором і президент Індонезії. Втім, у Twitter-повідомленні Відодо також згадується лише факт розмови двох президентів. Відодо заявив, що обговорював з Путіним, крім індонезійського саміту G20, ще й російсько-українську війну.

    Нагадаємо, що на саміт Великої двадцятки, попри те, що Україна не є членом цієї організації, був запрошений і Володимир Зеленський.

    Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.

    Теги: росія війна путін Індонезія саміт великої двадцятки Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Індонезія запросила Путіна на саміт G20: як відреагував Кремль