Індонезія запросила Путіна на саміт G20: як відреагував Кремль

Путін підтвердив, що поговорив по телефону із президентом Індонезії, але про запрошення на саміт Великої двадцятки мовчить

Володимир Путін поки що не дав офіційної згоди на участь у цьогорічному саміті Групи двадцяти

Індонезія, яка цього року організовує саміт Великої двадцятки, запросила на захід президента Росії Володимира Путіна. Про це пише видання Bloomberg.

За інформацією видання, Путін прийняв запрошення взяти участь у саміті G20.

Про те, що Путін приїде до Індонезії, пише і кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Втім, російські пропагандисти відзначають, що офіційно Путін ще не дав згоди, а посилаються лише на слова президента Індонезії Джоко Відодо, який мав із Вололдимиром Путіним телефонну розмову.

Офіційний сайт Кремля інформує про телефонну розмову Відодо з Путіним (наголосивши на тому, що розмова була ініціативою індонезійської сторони). Але про запрошення на саміт Великої двадцятки і тим паче відповідь президента Росії пресслужба Володимира Путіна нічого не повідомляє.

Повідомив про розмову із російським диктатором і президент Індонезії. Втім, у Twitter-повідомленні Відодо також згадується лише факт розмови двох президентів. Відодо заявив, що обговорював з Путіним, крім індонезійського саміту G20, ще й російсько-українську війну.

Exchanged views over the phone with Russian President Vladimir Putin @KremlinRussia_E on the situation in Ukraine as well G20 cooperation



Underlined that the war must stop immediately & peace negotiations be given a chance. Indonesia stands ready to contribute towards this goal. — Joko Widodo (@jokowi) April 29, 2022

Нагадаємо, що на саміт Великої двадцятки, попри те, що Україна не є членом цієї організації, був запрошений і Володимир Зеленський.

Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.