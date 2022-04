Індонезія запросила Путіна на саміт G20: як відреагував Кремль

Індонезія, яка цього року організовує саміт Великої двадцятки, запросила на захід президента Росії Володимира Путіна. Про це пише видання Bloomberg.

За інформацією видання, Путін прийняв запрошення взяти участь у саміті G20.

Про те, що Путін приїде до Індонезії, пише і кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Втім, російські пропагандисти відзначають, що офіційно Путін ще не дав згоди, а посилаються лише на слова президента Індонезії Джоко Відодо, який мав із Вололдимиром Путіним телефонну розмову.

Офіційний сайт Кремля інформує про телефонну розмову Відодо з Путіним (наголосивши на тому, що розмова була ініціативою індонезійської сторони). Але про запрошення на саміт Великої двадцятки і тим паче відповідь президента Росії пресслужба Володимира Путіна нічого не повідомляє.

Повідомив про розмову із російським диктатором і президент Індонезії. Втім, у Twitter-повідомленні Відодо також згадується лише факт розмови двох президентів. Відодо заявив, що обговорював з Путіним, крім індонезійського саміту G20, ще й російсько-українську війну.

Exchanged views over the phone with Russian President Vladimir Putin @KremlinRussia_E on the situation in Ukraine as well G20 cooperation



Underlined that the war must stop immediately & peace negotiations be given a chance. Indonesia stands ready to contribute towards this goal.