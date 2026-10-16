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Starlink, зняття санкцій та мирні переговори: головне із брифінгу Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Starlink, зняття санкцій та мирні переговори: головне із брифінгу Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі
Брифінг відбувся після зустрічей Зеленського з європейськими лідерами в Брюсселі, де обговорювали подальшу підтримку України
фото: скриншот з відео

Президент розповів про додаткові F-16 від Бельгії, дефіцит ракет Patriot, обмеження Starlink та перспективи використання заморожених активів РФ

Президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів. Він також розповів про можливу участь Європи в переговорному процесі щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг президента.

Україна очікує додаткові F-16 від Бельгії

Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року. За його словами, це питання обговорювали під час зустрічей із бельгійською стороною.

Президент наголосив, що F-16 уже допомагають українським військовим боротися з російськими реактивними «шахедами». Він відзначив результати українських пілотів і зазначив, що Київ продовжує працювати над розширенням авіаційних спроможностей.

Україна не є пріоритетом для постачання ракет Patriot зі США

Окремо глава держави висловився про дефіцит перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами Зеленського, значну частину цих ракет уже тривалий час спрямовують на Близький Схід, тому Україна не є пріоритетним напрямком їхнього постачання зі США.

«Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2, PAC-3», – сказав президент.

Він додав, що Україна отримує перехоплювачі не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Постачання доводиться збирати з різних джерел – невеликими партіями, залежно від можливостей країн-партнерів.

Обмеження Starlink досі не скасували повністю

Зеленський також повідомив, що обмеження швидкості роботи Starlink, які вплинули на використання технології українськими військовими, досі повністю не зняті.

Президент пояснив, що супутниковий зв’язок потрібен не лише для військових операцій, а й для логістики на передовій та захисту цивільного населення. Зокрема, безпілотники зі Starlink використовують для доставки їжі та води військовим, які тривалий час перебувають на позиціях під загрозою російських дронів.

За словами Зеленського, обмеження швидкості створили проблеми із протидією російським реактивним безпілотникам. Україна працює з партнерами, зокрема Францією, над додатковими можливостями супутникового зв’язку.

Зеленський усміхнувся у відповідь на запитання про Трампа

Під час спілкування з журналістами кореспондент Sky News запитав Зеленського, чи не намагається президент США Дональд Трамп зробити його «цапом-відбувайлом» і перекласти на українського лідера відповідальність за власні проблеми. Журналіст згадав низькі рейтинги американського президента, високі ціни на дизельне пальне та перебіг війни на Близькому Сході.

Зеленський спочатку промовчав, а потім усміхнувся й коротко відповів: «Це і є моя відповідь».

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Президент не став додатково пояснювати свою реакцію чи прямо коментувати припущення журналіста.

Україна хоче отримати заморожені активи Росії

Під час брифінгу Зеленський знову порушив питання заморожених російських активів. Він заявив, що Москва прагне повернути ці кошти, а Україна зацікавлена в тому, щоб отримати їх до можливого зняття обмежень із Росії.

Президент не уточнив, у якому саме форматі Україна могла б отримати ці гроші. Питання використання заморожених активів РФ залишається предметом дискусій між європейськими країнами.

Зеленський виступив за кілька переговорних напрямків

Глава держави також прокоментував ідею створення окремого європейського формату переговорів із Росією. За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб існувало кілька паралельних напрямків для пошуку дипломатичного врегулювання.

«Моє бачення – дуже хочеться, щоб було кілька треків для того, щоб усе-таки була можливість іти до дипломатичного врегулювання цієї війни», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що поява окремого європейського формату не повинна означати виключення будь-кого з переговорного процесу.

Президент також повідомив, що десятки країн діляться з Україною розвідувальними даними, назвавши це суттєвою допомогою. Окремо він згадав несподіване для Києва рішення щодо послаблення санкцій проти Росії.

Зеленський пояснив, чому Україна не може просто вийти з Донбасу

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський прокоментував можливість виходу українських військ із Донбасу заради миру. Він наголосив, що йдеться не лише про контроль над територіями, а й про саме існування України як незалежної держави.

«Питання вже не просто у виході з Донбасу – це питання існування нашої держави», – заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Київ. За його словами, цілі Москви не обмежуються Донбасом, адже Росія прагне знищити Україну як державу.

Президент також звернув увагу на дії Росії щодо європейських країн. Він зазначив, що Москва перевіряє реакцію Європи, зокрема порушуючи повітряний простір інших держав за допомогою безпілотників.

«Поки Україна стоїть, менше ескалації буде з Росії. Ми стоїмо, інакше нас знищать», – наголосив Зеленський.

Брифінг відбувся після зустрічей Зеленського з європейськими лідерами в Брюсселі, де обговорювали подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони та допомогу напередодні зими.

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Теги: санкції війна Європа Володимир Зеленський Україна Starlink

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