Правда про мирні наміри Трампа і Путіна прорвалася в ефір американського ТБ (відео)

Трамп намагається домовитися з Путіним про енергетичне перемир'я в Україні

Ведучий Fox News нагадав, хто розпочав війну, поки Вашингтон обговорює співпрацю з Москвою

В ефірі американського телеканалу Fox News пролунали незручні запитання про мирні наміри президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Поки Вашингтон обговорює з Москвою закупівлі російського дизелю, а Україну критикують за удари по нафтопереробних заводах РФ, ведучий Браян Кілмід наголосив: саме Росія розпочала війну, а відповідальність за її продовження лежить на Путіні. Про це пише «Главком» із посиланням на ефір амеркианського телеканалу.

Дискусія виникла між ведучими ранкового шоу Fox & Friends Рейчел Кампос-Даффі та Браяном Кілмідом. Кампос-Даффі заявила, що українські удари по російських НПЗ нібито шкодять Трампу та його адміністрації. Вона також згадала заклики американського президента провести вибори в Україні й обрати нового лідера, звинувативши Володимира Зеленського в продовженні атак попри позицію Вашингтона.

Кілмід натомість нагадав, що Україна захищається від російської агресії, а доходи від продажу енергоресурсів допомагають Москві фінансувати війну.

«Зеленський розчарований, бо тепер усі ці гроші потечуть в Росію, яка без жодної провокації розпочала цю війну», – сказав ведучий.

Він також заявив, що не бачить реалістичної мирної ініціативи, до якої був би готовий долучитися Путін і яка могла б завершити війну.

«Є лише одна людина, відповідальна за все це, – Владімір Путін. Крапка», – наголосив Кілмід.

Окремою темою суперечки стали українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кампос-Даффі припустила, що Трамп заговорив про закупівлю російського дизелю саме через атаки України на НПЗ.

Кілмід поставив під сумнів таку логіку й нагадав, що Росія продовжує атакувати українські міста та житлові будинки. Він також похвалив українські безпілотники, завдяки яким Україна може бити по джерелах фінансування російської воєнної машини.

«Те, як Україна завдяки інноваційним дронам навчилася знищувати джерело живлення воєнної машини РФ, – це феноменально. Про це писатимуть ще десятиліттями», – заявив ведучий.

Коли Кампос-Даффі нагадала, що Трамп обіцяв домогтися миру в Україні, Кілмід відповів коротко: «Скажи це Путіну».

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Наприкінці дискусії ведучий застеріг від зближення США з Росією, назвавши таку співпрацю можливою великою помилкою адміністрації Трампа. Він також звернув увагу на підтримку, яку Москва й Пекін, за його словами, надають Ірану та хуситам.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп намагається домогтися часткової домовленості про припинення вогню між Україною та Росією. За даними журналістів, ініціатива передбачає взаємне зупинення атак на нафтопереробну інфраструктуру. Очікується, що Володимир Зеленський погодиться на ці умови, після чого сторони могли б перейти до обговорення мораторію на удари по електромережах і генерації.