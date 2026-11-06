Рубіо спростував чутки про відставку з посади держсекретаря США

Рубіо зазначив, що йому подобається робота в адміністрації Трампа

ЗМІ писали, що держсекретар США Марко Рубіо планує залишити адміністрацію Трампа, щоб підготуватися до участі в президентських виборах 2028 року

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про свій можливий вихід із адміністрації Дональда Трампа та заявив, що планує працювати до кінця президентського терміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Рубіо зазначив, що не знає джерел чуток про свою відставку та запевнив, що його повністю влаштовує поточна робота. Водночас посадовець категорично відмовився обговорювати власні амбіції щодо президентських виборів 2028 року, наголосивши, що у разі висунення віцепрезидента Джей Ді Венса стане першим, хто публічно підтримає його кандидатуру.

Держсекретар ухилився від прямої оцінки слів Венса, який назвав війну з Іраном причиною поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу, пояснивши це тим, що не залучений у внутрішню політику.

Коментуючи визнання Трампа щодо зростання цін на пальне через конфлікт з Іраном, Рубіо заявив, що рішення президента були виправданими, оскільки справжнє лідерство полягає у готовності ухвалювати непопулярні кроки заради довгострокового майбутнього країни.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб підготуватися до участі в президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє британське видання The Independent із посиланням на джерела в Республіканській партії США.

За інформацією співрозмовників видання, Рубіо розглядають як потенційного претендента на висунення кандидатом від республіканців. Його головним можливим конкурентом називають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політичний курс адміністрації Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Він заявив, що головною причиною невдачі стала війна з Іраном, і наголосив: будь-яке обговорення подальшої стратегії республіканців має починатися саме з цього питання.