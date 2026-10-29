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На ядерному об’єкті США стався радіаційний викид після пожежі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На ядерному об’єкті США стався радіаційний викид після пожежі
Раніше на ядерному об'єкті Savannah River Site проводилися дослідження орієнтовані на розробку зброї
фото: Brett Flashnick/The New York Times

На комплексі в Південній Кароліні оголосили надзвичайну ситуацію та тимчасово обмежили рух транспорту

На території ядерного комплексу Savannah River Site у штаті Південна Кароліна, США, після пожежі в лабораторії стався радіаційний викид. Через інцидент оголосили надзвичайну ситуацію, а рух транспорту поблизу об’єкта тимчасово обмежили. Про це повідомляють американські телеканал News 12 та агентство Reuters, передає «Главком».

Пожежа виникла ввечері 28 жовтня в одному з приміщень Національної лабораторії Саванна-Рівер, яка розташована на території комплексу Міністерства енергетики США. За інформацією News 12, інцидент супроводжувався «нефільтрованим радіаційним викидом на рівні землі».

Керівництво об’єкта оголосило режим надзвичайної ситуації. Працівників у зоні інциденту тимчасово попросили залишатися в укритті, а в’їзд на територію комплексу обмежили. Також запровадили тимчасові обмеження для повітряного, залізничного та річкового руху поблизу об’єкта.

За даними Reuters, унаслідок пожежі один працівник дістав легкі травми та був доправлений до лікарні. Причину займання наразі не встановили.

Пожежу вдалося загасити того ж вечора. За офіційним повідомленням Savannah River Site, радіологічні перевірки не виявили перевищення рівнів забруднення. Надзвичайну ситуацію скасували, після чого обмеження на в’їзд зняли.

Комплекс Savannah River Site створили на початку 1950-х років для виробництва матеріалів, необхідних для ядерної зброї, зокрема плутонію та тритію. Нині він займається, серед іншого, поводженням із ядерними матеріалами та відходами, очищенням територій і науковими дослідженнями.

Варто нагадати, що російські журналісти, які супроводжують міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті, отримали американські візи без обмежень на пересування. Це відрізняється від умов, які діяли під час вересневих заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Теги: пожежа радіація США

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