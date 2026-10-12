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Суд наказав припинити показ реклами Трампа, що фінансується коштом платників податків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд наказав припинити показ реклами Трампа, що фінансується коштом платників податків
Білий дім зауважив, що політичний комітет Трампа не відшкодовуватиме платникам податків вартість рекламних роликів, які вже вийшли в ефір
фото: Reuters

Трамп заявив, що вважає рекламні ролики «позитивною рекламою наших чудових США»

Американський суддя заборонив адміністрації Трампа використовувати гроші платників податків для оплати політичної реклами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Наприкінці вересня почали транслюватися телевізійні ролики, що прославляють президента США Дональда Трампа, які фінансувалися з державного бюджету, що викликало обурення з боку обох партій.

Федеральний суддя округу Манхеттен Дженніфер Рошон тимчасово заборонила показ цих рекламних роликів після того, як позивачі, серед яких була громадська організація Common Cause, подали позов, стверджуючи, що ці ролики є політичною пропагандою, спрямованою на підтримку кандидатів-республіканців на проміжних виборах 3 листопада, а не соціальними рекламними роликами.

Однак адміністрація Трампа вже планувала припинити показ цих рекламних роликів ще до винесення постанови Рошона. Це рішення поклало край багатоденним суперечкам щодо реклами, що фінансувалася коштом платників податків і транслювалася в останні тижні перед проміжними виборами.

«Ми не зупинимося, доки ця адміністрація не понесе повну відповідальність, і жоден президент від жодної партії більше ніколи не зможе марнотратити та зловживати коштами платників податків для пропаганди», – заявила президент та виконавча директорка організації Common Cause Вірджинія Кейс Соломон.

У понеділок Трамп заявив, що вважає ці рекламні ролики «позитивною рекламою наших чудових США», але що вони більше не фінансуватимуться коштом платників податків. Білий дім повідомив цього тижня, що відтепер рекламу фінансуватиме політичний комітет президента MAGA PAC.

Білий дім зауважив, що політичний комітет Трампа не відшкодовуватиме платникам податків вартість рекламних роликів, які вже вийшли в ефір. Ролики закінчуються застереженням про те, що їх оплатив уряд США.

До слова, політика другої адміністрації Дональда Трампа спричинила нову хвилю дискусій у Вашингтоні щодо можливості оголошення йому третього імпічменту. На думку критиків американського лідера, його нинішні рішення – від залучення Національної гвардії та прикордонних служб для внутрішніх потреб до спроб контролювати бюджет, тиску на пресу й правопорушень щодо освітніх і юридичних установ – мають деспотичний характер та порушують конституційний лад країни.

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Теги: США Дональд Трамп реклама

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