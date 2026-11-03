«Я безхатько». Оскароносний актор Ніколас Кейдж втратив будинок у США
Ніколас Кейдж придбав свій будинок у Малібу за $10,5 млн
Голлівудський актор Ніколас Кейдж опинився на вулиці через повені у США. Будинок артиста нині не придатний для життя. Цим артист поділився з пресою на Comic Con у Лос-Анджелесі. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello!
Ніколас Кейдж нині мешкає у готелях разом зі своєю родиною. «Я зараз трохи безхатько. Щось трапилося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях», – розповів актор.
Його будинок у Малібу зараз непридатний для життя. Річ у тім, що на початку вересня біля житла Ніколаса Кейджа в Малібу обвалилася частина під'їзної дороги. Причиною стала прибережна ерозія, спричинена тропічним штормом Марі, який приніс сильні припливи та дощі. Руйнування пошкодило газопровід, а через загрозу подальшого зсуву ґрунту влада оголосила надзвичайний стан і наказала евакуювати мешканців 31 будинку в цьому районі.
Після евакуації узбережжя почали укріплювати, однак коли відремонтують дорогу і мешканці зможуть повернутися, поки невідомо. До слова, Ніколас Кейдж купив свій будинок у Малібу в 2024 році за $10,5 млн.
Нагадаємо, популярний американський актор Джордж Клуні вимушено евакуювався зі свого будинку у Франції. Разом із зіркою виїхали його діти та дружина, правозахисниця Амаль Клуні. Будинок Джорджа Клуні розташований на півдні Франції, у місті Бриньоль на Лазурному Березі, де влітку 2026 року вирували масштабні лісові пожежі.
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