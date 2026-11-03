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«Я безхатько». Оскароносний актор Ніколас Кейдж втратив будинок у США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ніколас Кейдж є лауреатом «Оскара» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Покидаючи Лас-Вегас»
фото: The Hollywood Reporter

Ніколас Кейдж придбав свій будинок у Малібу за $10,5 млн

Голлівудський актор Ніколас Кейдж опинився на вулиці через повені у США. Будинок артиста нині не придатний для життя. Цим артист поділився з пресою на Comic Con у Лос-Анджелесі. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello!

Ніколас Кейдж нині мешкає у готелях разом зі своєю родиною. «Я зараз трохи безхатько. Щось трапилося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях», – розповів актор.

Його будинок у Малібу зараз непридатний для життя. Річ у тім, що на початку вересня біля житла Ніколаса Кейджа в Малібу обвалилася частина під'їзної дороги. Причиною стала прибережна ерозія, спричинена тропічним штормом Марі, який приніс сильні припливи та дощі. Руйнування пошкодило газопровід, а через загрозу подальшого зсуву ґрунту влада оголосила надзвичайний стан і наказала евакуювати мешканців 31 будинку в цьому районі.

Вирва біля будинку Ніколаса Кейджа
Вирва біля будинку Ніколаса Кейджа
фото: ABC Affiliate Kавс via Reuters

Після евакуації узбережжя почали укріплювати, однак коли відремонтують дорогу і мешканці зможуть повернутися, поки невідомо. До слова, Ніколас Кейдж купив свій будинок у Малібу в 2024 році за $10,5 млн.

Цілий район у Малібу евакуювали через загрозу подальших зсувів ґрунту
Цілий район у Малібу евакуювали через загрозу подальших зсувів ґрунту
фото: ABC Affiliate Kавс via Reuters
Ніколас Кейдж є відомим американським актором і продюсером. Широку популярність здобув завдяки ролям у фільмах «Залишаючи Лас-Вегас», «Скажений», «Скеля», «Повітряна в’язниця», «Без обличчя», «Викрасти за 60 секунд» та серії стрічок «Скарб нації». У 1996 році Кейдж отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль у драмі «Залишаючи Лас-Вегас».

Нагадаємо, популярний американський  актор Джордж Клуні вимушено евакуювався зі свого будинку у Франції. Разом із зіркою виїхали його діти та дружина, правозахисниця Амаль Клуні. Будинок Джорджа Клуні розташований на півдні Франції, у місті Бриньоль на Лазурному Березі, де влітку 2026 року вирували масштабні лісові пожежі.

Теги: США будинок повінь голлівудський актор

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