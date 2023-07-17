Удар по Керченському мосту, Росія зупиняє зернову угоду. Головне за 17 липня

Внаслідок удару по Кримському мосту впав його проліт, а також пошкоджено автомобільну частину

Удар по Керченському мосту, Росія заявила про зупинення зернової угоди, окупанти вдарили по житловому сектору в Краматорську. Ці та інші події 17 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Удар по Керченському мосту

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Як стало відомо згодом били по Керчинському мосту.

Внаслідок удару впав проліт мосту, пошкоджена його автомобільна частина. Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

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Зокрема, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звернулася до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші. Крім того, виникли кілометрові затори з росіянами, які намагалися втекти з Криму. Відтак стало відомо про затори довжиною 25 км.

Росія заявила про зупинення зернової угоди

Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до зернової угоди як тільки її домовленості будуть виконані».

Крім того, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Окупанти вдарили по житловому сектору в Краматорську

У ніч проти понеділка, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення.

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Водночас за інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські війська пошкодили не лише житлові будинки, а й територію підприємства.

США виділяють Україні гуманітарну допомогу на $500 млн

Сполучені Штати Америки виділять Україні гуманітарну допомогу на суму у $500 млн. Допомогу спрямують для українців, які постраждали від російської агресії.

ДТП з нацгвардійцем: Судді Тандиру продовжена запобіжний захід

Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, якому оголосили підозру за збиття на смерть військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві. За рішенням суду, Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.

Повідомляється, що Тандир у залі суду заявив про грубе порушення принципу презумпції невинуватості, через повідомлення ДБР, ЗМІ та окремих активістів щодо алкогольної експертизи. Також колишній суддя просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.