Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков переговорив із главою Пентагону та заінтригував українців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Резніков переговорив із главою Пентагону та заінтригував українців
Олексій Резніков «звірив годинники» з Ллойдом Остіном
фото з відкритих джерел

Міністр оборони України анонсував «хороші новини»

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це він повідомив у Twitter.

«Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання», – написав міністр.

Також очільники оборонних відомств України та США «звірили годинники» перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн», яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО.

За словами Резнікова, вони з Остіном також говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. «Слідкуйте за хорошими новинами», – заінтригував міністр.

Нагадаємо, 6 липня ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки 7 липня оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього нібито увійдуть касетні боєприпаси.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США продовжує бути предметом розгляду

Теги: війна Україна Пентагон Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський: «Щасливого 4 липня, Америко! Будь ласка, пам'ятай, що в коаліції вільних та сміливих ти можеш завжди розраховувати на Україну-союзника»
«Честь бути союзником»: Зеленський звернувся до американців у День незалежності США (відео)
4 липня, 17:39
ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена
Велика частина допомоги США Україні відбувається таємно – Newsweek
5 липня, 18:27
Пакет все ще обговорюється і може змінитися
США завтра оголосять нову допомогу Україні – Reuters
Вчора, 20:29

Політика

Резніков переговорив із главою Пентагону та заінтригував українців
Резніков переговорив із главою Пентагону та заінтригував українців
Зеленський прибув до Чехії (відео)
Зеленський прибув до Чехії (відео)
Залужний провів переговори із Міллі: деталі
Залужний провів переговори із Міллі: деталі
Зеленський анонсував візит до Чехії
Зеленський анонсував візит до Чехії
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
«Треба увімкнути мозок»: Зеленський емоційно звернувся до тих, хто досі закликає миритися з Путіним
«Треба увімкнути мозок»: Зеленський емоційно звернувся до тих, хто досі закликає миритися з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
29K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
22K
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву
12K
Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
12K
Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
9702
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту