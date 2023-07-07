Резніков переговорив із главою Пентагону та заінтригував українців

Міністр оборони України анонсував «хороші новини»

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це він повідомив у Twitter.

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«Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання», – написав міністр.

Також очільники оборонних відомств України та США «звірили годинники» перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн», яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО.

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За словами Резнікова, вони з Остіном також говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. «Слідкуйте за хорошими новинами», – заінтригував міністр.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023

Нагадаємо, 6 липня ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки 7 липня оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього нібито увійдуть касетні боєприпаси.

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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США продовжує бути предметом розгляду.