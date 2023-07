Резніков переговорив із главою Пентагону та заінтригував українців

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Про це він повідомив у Twitter.

«Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання», – написав міністр.

Також очільники оборонних відомств України та США «звірили годинники» перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн», яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО.

За словами Резнікова, вони з Остіном також говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. «Слідкуйте за хорошими новинами», – заінтригував міністр.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

