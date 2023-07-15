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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози

glavcom.ua
Зараз російський ВПК виготовляє за місяць лише до 40 крилатих ракет типу «Калибр»
фото з відкритих джерел

Кремль прийняв «принципове рішення», що флот має демонструвати хоч якось свою «корисність» у війні проти України

Чому РФ для ударів по Україні зараз використовує хіба що «Шахеди» та обмежено «Калібри»? Ймовірну відповідь на це питання зможемо знайти, якщо уважно розглянемо це зображення.

Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози фото 1

Тут ми можемо побачити, що на території суднобудівного заводу «Залив» в тимчасово окупованій Керчі стоять на різній стадії готовності одразу три ракетні корвети проекту 22800 «Каракурт», кожен з яких має брати на борт по 8 ракет «Калибр».

Перший із них, «Циклон», уже формально введений до складу ЧФ РФ, другий – ще проходить випробування, третій – ще на добудові.

До кінця 2023 року в росіян стане як мінімум на +2 носії ракет «Калибр», можливо – навіть на +3 кораблі такого класу.

Саме ці корвети, за задумом ворога, мають стати основою складу т.зв. «Азовського військово-морського району», який має базуватись в тимчасово окупованому Маріуполі. Так, тут буквально виглядає, що орки хочуть по нам бити «Калібрами» і з вод Азовського моря, біля узбережжя Бердянська та Маріуполя.

В чомусь виглядає парадоксальним, що під час настільки повномасштабної війни Росія із її «континентальним» типом мислення продовжує інвестувати в свій морський флот, особливо в той сегмент, що задіяний для ракетного терору проти України.

Особливо якщо зважити на те, що після потоплення крейсера «Москва» у декого з росіян взагалі були настрої на те, що весь їх ВМФ треба теж пустити «під ніж», а гроші вивільнити на сухопутні війська.

Якщо продовжувати «ресурсну» складову – зараз усі 2 фрегати, 3 ракетні корвети та 5 субмарин в строю ЧФ РФ можуть видати сумарний залп до 65 ракет «Калібр», введення у стрій ще 2-3 корветів проекту «Каракурт» збільшує цю цифру до 81-89 ракет цього типу.

Але при цьому всьому зараз російський ВПК виготовляє за місяць лише до 40 КР типу «Калибр», і до 60 далекобійних ракет повітряного базування усіх типів.

Виходить, що рашистській «оборонці» треба працювати мінімум 2 місяці, щоб напрацювати на один повний залп усіма ракетоносіями в складі ЧФ РФ. І це може пояснювати, чому в одній хвилі атаки рашисти зараз відстрілюють настільки мало «Калібрів» – ну бо «економлять» усі типи ракет для чогось більш масштабнішого.

З іншої сторони, схоже, в Кремлі прийняли «принципове рішення», що флот має демонструвати хоч якось свою «корисність» у війні проти України, і при цьому поглинати якомога менше ресурсів.

Тому власне й може мати місце той момент, що хоч «Калібрів» виготовляється менше, аніж КР до стратегічних бомбардувальників, росіяни все рівно і вперто виводять саме кораблі як платформи для нових ракетних атак.

Тим більш, можемо простежити й таку «оптимізацію» – поки Чорноморський флот готується приймати до складу нові ракетні корвети, Північний флот поступово готується здати в утилізацію один із символів військово-морської міці Росії – атомний крейсер «Петр Великий», єдиний такого класу в строю ВМФ РФ, і формально найбільший бойовий корабель в строю російського флоту.

Такий корабель просто затратний в обслуговуванні, морально та фізично застарілий, тому закономірно «йде на голки».

Окрім всього іншого, тепер треба мати на увазі, що «каміння з неба» або ж «бавовна» на окупантів в районі Керчі може падати не тільки через «Кримський міст», але й через об’єкти на території заводу «Залив» також.

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Джерело
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Теги: росія корабель Кримський міст зброя безпілотник російська ракета

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