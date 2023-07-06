Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю

glavcom.ua
Україна продовжує отримувати підтримку від союзників
колаж: glavcom.ua

США передали Радянському Союзу для перемоги над Німеччиною майже 15 тисяч літаків

Соромлюся запитати, а що там з розпіареним більше року тому американським лендлізом?

Протягом кількох місяців «водили козу», оголошували про безпрецедентне рішення, обіцяли все і вчасно…

Нагадаю, що вже за два з половиною місяці Акт про лендліз втратить чинність – його дія поширюється лише на 2022-23 фінансові роки в США, а це означає, що наприкінці вересня цього року.

Також хочу нагадати в абсолютних цифрах, що в часи Другої світової за процедурою лендлізу США передали Радянському Союзу для перемоги над Німеччиною майже 15 тисяч літаків, близько 7 тисяч танків (новітнього зразка), а також $11,4 млрд (що за нинішнім курсом оцінюють в майже $159 млрд).

Як кажуть, відчуйте різницю.

Цей пост не для того, щоб применшити допомогу, яку нині надають США Україні. Маємо бути вдячні і за те, що отримуємо. Але порівняння – скоріше про справжнє лідертво і політичну волю. Або про їх відсутність. Це стосується і позиції щодо вступу України до НАТО, до речі, теж.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США НАТО допомога ЗСУ лендліз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден
Одна фраза Байдена може зруйнувати мир між США та Китаєм
22 червня, 15:03
Бійці вдячні Метінвесту за допомогу. І зізнаються: мати 30 вживаних авто на фронті – набагато краще, ніж мати 1-2 нових
«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги Волонтерська ініціатива
8 червня, 14:11
Загальні запаси ядерних боєголовок у світі становлять 12 512
Три країни збільшили кількість розгорнутих ядерних боєголовок
12 червня, 21:59
Літак НАТО перехоплює російський
НАТО за минулі вихідні тричі перехоплювало російські літаки
14 червня, 16:55
«В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини»
Порошенко у Британії купує ще одну партію потужних тягачів для ЗСУ
19 червня, 17:38
Запорізька атомна електростанція
Чи готова Росія підірвати Запорізьку АЕС? Оцінка США
27 червня, 03:29
Батискаф Titan
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
29 червня, 05:31
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Вчора, 21:00
ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена
Велика частина допомоги США Україні відбувається таємно – Newsweek
Вчора, 18:27

Віктор Шлінчак

Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю
Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю
США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?
Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна
Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна
Чому з діяльністю керівника одеського воєнкомома не все так просто
Чому з діяльністю керівника одеського воєнкомома не все так просто
Уряд представив програму відбудови України. Що з нею не так
Уряд представив програму відбудови України. Що з нею не так

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
54K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
25K
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
21K
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
21K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
16K
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту