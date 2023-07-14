Чи є «вагнерівці» на фронті в Україні? Оцінка Пентагону
Міноборони США не відстежує активність сил «Вагнера» на українському полі бою
Підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» припинили участь у боях на території України. Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал США Патрік Райдер, передає «Голос Америки».
«На даному етапі ми не бачимо, щоб сили «Вагнера» брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні», – зазначив він.
Як пише видання, міноборони РФ 12 липня заявило, що «вагнерівці» завершують передачу зброї регулярним збройним силам Росії.
Крім того, Райдер підтвердив, що в Україну вже доставлені американські касетні боєприпаси. Однак не уточнюється, чи почали ЗСУ їх використовувати.
Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони РФ його заяву заперечило.
Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».
За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.
У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і «Вагнера», а сам ватажок ПВК поїде до Білорусі.
Пізніше Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».
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