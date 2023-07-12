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Шойгу пригрозив, що Росія знову битиме по Україні касетними боєприпасами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шойгу пригрозив, що Росія знову битиме по Україні касетними боєприпасами
Шойгу хоче застосувати касетны боэприпаси проти ЗСУ
фото: Адміністрація Президента Росії

Росія налякана можливим застосуванням касетних боєприпасів зі боку України

Правозахисні організації мають численні докази використання Росією касетних бомб в Україні, як під час повномасштабного вторгнення, так і в ході війни на Донбасі. Але Росія вперто заявляє, що нібито «утримується» від застосування касетних боєприпасів, але звернеться до таких снарядів як відповідь на постачання їх Україні. Про це заявив поплічник Путіна, міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Його слова наводять росЗМІ.

«Ні ми, ні американці, ні Київ не приєднувалися до Конвенції щодо касетних боєприпасів. Водночас Росія, розуміючи, яку загрозу несуть такі боєприпаси для мирного населення, утримувалася та утримується від їх застосування у спецоперації», – сказав міністр.

За його словами, у разі постачання США касетних боєприпасів на Україну російські Збройні сили будуть «змушені як захід у відповідь використовувати аналогічні засоби поразки проти ЗСУ». 

«Необхідно зазначити, що Росія на озброєнні має касетні боєприпаси, що називається, на всі випадки життя. При цьому вони набагато ефективніші, ніж американські, їх номенклатура ширша і різноманітніша», – сказав міністр.

Він також повідомив, що наразі командування готує «додаткові заходи організаційного та технічного характеру щодо захисту особового складу та техніки від вражаючих елементів касетних боєприпасів».

Шойгу також висловив думку, що постачання Києву касетних боєприпасів нібито призведе до затягування війни.

«Весь світ уже бачив, що вони підтвердили передачу касетних боєприпасів. Виправдовують це по-різному. Кажуть, що з урахуванням того, що звичайні боєприпаси 155 калібру фактично закінчилися, тому зараз до моменту поки розгорнеться їх виробництво, вирішили прикрити ось цими касетними боєприпасами», – сказав міністр країни-агресора.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

ЗСУ також пояснили, як використовуватимуть касетні снаряди. Касетний боєприпас збільшує площу ураження, а це означає, що застосований на полі бою, там де є скупчення ворога, він дасть більші результати бойової роботи, ніж інші снаряди. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Гуменюк нагадала, що Україна має справу з країною-агресоркою, населення якої у п'ять разів перевищує наше. Тому нам потрібна зброя, яка допоможе вирівняти цей баланс.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: росія міністр зброя Сергій Шойгу Україна боєприпаси населення

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