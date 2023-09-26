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Чи страждає Німеччина від війни в Україні: заява глави МЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи страждає Німеччина від війни в Україні: заява глави МЗС
фото ілюстративне

У Німеччині значно зросла інфляція

Попри економічні труднощі у німецькому суспільстві не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної агресії Російської Федерації. Громадяни Німеччини розуміють, що на місці українців міг опинитися будь-хто інший. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає CNN.

Бербок наголосила, що Німеччина не відчуває внутрішньої «втоми» від України на тлі економічних негараздів.

Водночас урядовиця визнала, що в Німеччині, як і в усьому світі, спостерігається висока інфляція, а німецька економіка до того ж була вкрай залежна від російської нафти й газу.

«Ми – демократична країна, тому кожен має свій власний погляд на речі у світі. Але від самого початку переважна більшість німців, європейців цілком розуміли, що на їхньому (українців – «Главком») місці могли б бути ми", – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Німеччина наступного року може вдвічі скоротити допомогу біженцям.

До слова, після агресії Росії проти України, понад 1 мільйон людей знайшли притулок у Німеччині.

Теги: війна Україна Німеччина

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