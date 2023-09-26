Чи страждає Німеччина від війни в Україні: заява глави МЗС

У Німеччині значно зросла інфляція

Попри економічні труднощі у німецькому суспільстві не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної агресії Російської Федерації. Громадяни Німеччини розуміють, що на місці українців міг опинитися будь-хто інший. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає CNN.

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Бербок наголосила, що Німеччина не відчуває внутрішньої «втоми» від України на тлі економічних негараздів.

Водночас урядовиця визнала, що в Німеччині, як і в усьому світі, спостерігається висока інфляція, а німецька економіка до того ж була вкрай залежна від російської нафти й газу.

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«Ми – демократична країна, тому кожен має свій власний погляд на речі у світі. Але від самого початку переважна більшість німців, європейців цілком розуміли, що на їхньому (українців – «Главком») місці могли б бути ми", – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Німеччина наступного року може вдвічі скоротити допомогу біженцям.

До слова, після агресії Росії проти України, понад 1 мільйон людей знайшли притулок у Німеччині.