Німеччина розвінчала російський фейк про танк Leopard і «німецьких найманців»

У міністерстві оборони Німеччини спростували повідомлення російських державних ЗМІ про танкістів Бундесверу, які нібито воюють в Україні

Російські пропагандисти переконували, що нібито знищили танк із «німецькими найманцями»

Російські державні ЗМІ почали розповсюджувати неправдиві повідомлення про нібито знищення в Україні танка Leopard з екіпажем із ФРН. У Міністерстві оборони Німеччини відреагували на брехню пропагандистів РФ та розвінчали новий фейк. Про це повідомило DW.

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Йдеться про фейк, озвучений російськими пропагандистами у суботу. Кремлівські ЗМІ розповідали, що нібито розвідники ЗС РФ «знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, що складається зі Збройних сил Німеччини».

Західні журналісти звернулися до Міноборони ФРН за роз'ясненнями щодо таких публікацій про «екіпаж із Бундесверу».

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«В Україні немає німецьких танкових екіпажів», – наголосив один з офіційних представників міноборони Німеччини у відповідь.

Нагадаємо, у березні російські окупанти заявили, що в результаті «вправного маневру» захопили перший німецький танк Leopard 2 у Бахмуті. Вони також похвалилися фото з «цілесеньким» дивом німецької оборонної промисловості і запевнили, що весь екіпаж бойової машини складався з «польських найманців». Проте згодом виявилося, що Leopard 2 «друга армія світу» «захопила» на німецькому полігоні п'ять років тому.