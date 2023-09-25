Німеччина офіційно прихистила десятки ухилянтів із Росії

Німеччина надала статус біженця 90 російським ухилянтам

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 3500 росіян призовного віку звернулися до уряду Німеччини щодо отримання притулку. На сьогодні задоволено лише 90 подібних клопотань, пише німецьке видання Bild.

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Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) на цей час ухвалило рішення щодо більш ніж 1500 заяв громадян Росії. При цьому близько 1100 прохань відхилено на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок у тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.

«Нинішня практика прийняття рішень передбачає, що дезертири мають отримувати регулярний міжнародний захист. Крім того, міжнародний захист отримають люди, які будуть призвані до армії та відмовляться від служби, якщо для цього будуть створені умови», – заявили в МВС Німеччини.

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Нагадаємо, українських біженців, які отримують допомогу в Німеччині, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 таких справ. Спеціальні перевірки почали виявляти випадки шахрайства біженців із соціальними виплатами. У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них отримували соціальну допомогу двічі.

У німецькому районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровані понад 2 400 українських біженців. З них 1 574 отримують соцвиплати – матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування. Але місцеві імміграційні органи довідались, що 52 особи серед них зареєстровані й у інших країнах Євросоюзу. У районному управлінні виявили, що 23 українці отримували соцвиплати від двох держав.

До слова, українська родина пів року отримувала майже 5500 євро на місяць від центру зайнятості в регіоні Гарц (федеральна земля Саксонія-Анхальт). Це мало суспільний резонанс – німці були обурені такою кількістю грошей, які були витрачені на біженців. Щоправда, виявилось, що на руки українці отримують лише п'яту частину коштів, що виділяються Німеччиною.

Влада міста німецького міста Гюнтерсберге витрачала на утримання української сім'ї з трьох осіб 5553 євро на місяць, але на руки біженці отримували вп'ятеро менше – лише 1093 євро. Решта йшла на сплату помешкання, де розмістили українців. Тим часом у містечку можна орендувати квартиру всього за 300 євро.

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