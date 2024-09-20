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Чим більше в України буде зброї, тим вища ймовірність завершення війни – Столтенберг

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Чим більше в України буде зброї, тим вища ймовірність завершення війни – Столтенберг
Генсек уточнив, що чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна
фото з відкритих джерел

Столтенберг заявив, що будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити міцний мир

Закінчення війни в Україні напряму залежить від збільшення постачання зброї українським захисникам. Лише так російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що не отримає бажаного силою. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї прощальної промови перед відходом у відставку.

Столтенберг підкреслив, що військова підтримка Києва є необхідною для діалогу з Москвою про мир. Водночас він застеріг, що найшвидший шлях до завершення війни – це її програти. У такому разі не буде миру, а буде окупація. Путін вірить, що Захід втомиться від підтримки України, тому продовжує війну.

«Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою. Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим вища ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну», – наголосив генсек.

За словами генсека НАТО, збільшення військової допомоги Україні може змусити Путіна змінити свої розрахунки та сприяти встановленню миру.

«Чим більше зброї ми надамо Україні, тим більше шансів на мир», – зазначив він.

Крім того, Столтенберг наголосив, що довгострокова підтримка України з боку НАТО є вирішальним фактором для припинення війни. Також він додав, що будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та гарантіями безпеки.

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Теги: США НАТО Єнс Столтенберг

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