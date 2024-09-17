Федеральне бюро розслідувань назвало другу спробу замаху на Трампа «надзвичайно серйозною»

ФБР все ще з’ясовує, чи діяв затриманий за підозрою у причетності до замаху Раян Уеслі Рут са

ФБР розглядає другу можливу спробу замаха кандидата в президенти Дональда Трампа як «надзвичайно серйозну»

Федеральне бюро розслідувань США розслідує другу ймовірну спробу замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на заяву спеціального агента Джеффрі Б. Велтрі з польового офісу ФБР у Маямі, справу розглядають як «надзвичайно серйозну».

ФБР активно працює над тим, щоб встановити всі обставини подій. Велтрі зазначив, що правоохоронні органи «сповнені рішучості» знайти відповіді на запитання щодо інциденту.

«Ми переглядаємо повідомлення ЗМІ та публічні заяви, які він зробив, що він хотів залучити афганських солдатів та інших воювати за Україну. ФБР надіслало компаніям численні запити на повернення інформації про телефон суб’єкта та облікові записи в соціальних мережах», – сказав спеціальний агент.

Затриманий був «активно присутній в Інтернеті», тому всі його публікації та історія пошукових запитів ретельно вивчаються. ФБР також перевіряє його заяви про плани залучення афганських солдатів для участі у бойових діях за Україну. Для цього агентство направило численні запити компаніям щодо інформації про його телефон та акаунти в соціальних мережах.

Нагадаємо, замах на Трампа: підозрюваному висунуто обвинувачення.