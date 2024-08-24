Промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів

Трамп у дописах критикував Гарріс, називав її «комуністкою», звинувачував у брехні, заявляв про політичні переслідування проти себе

Промова кандидатки на посаду президента США Камали Гарріс викликала жваве обурення у республіканця Дональда Трампа. Він опублікував 48 дописів за 37 хвилин. Про це повідомляє The Guardian.

Журналісти проаналізували активність Дональда Трампа на його акаунті в соцмережі Truth Social під час завершальної промови Камали Гарріс і виявили, що він коментував виступ в середньому більше одного разу за хвилину.

The Guardian пише, що Трамп критикував Гарріс як за її політику, так і за особисті якості, називаючи її «комуністкою», звинувачуючи в брехні, заявляючи про політичні переслідування проти себе, а також запитував «де Хантер Байден» та відкидав свої власні попередні висловлювання про аборти.

Однак, за словами провідних американських ЗМІ, тактика Трампа, яка раніше спрацювала проти Байдена, цього разу виявилася малоефективною.

Коментатор Washington Post Ден Бальц зазначив, що заміна кандидата від демократів поставила Трампа в скрутне становище. Гарріс не тільки зрівнялася з Трампом у важливій для нього сфері – рейтингів, але й перевершила його.

«Він не знає, що робити після того, як Гарріс випередила його в категорії, про яку він дбає найбільше – рейтингах. Гарріс протистояла йому і навіть перевершила його, в його власній грі. Її рейтинги на з'їзді були кращими, ніж у нього... Він каже, що сумує за Байденом, і це помітно», – сказав Ден Бальц.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.