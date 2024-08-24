Головна Світ Політика
search button user button menu button

Промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів
Дональд трамп активно коментував промову Камали Гарріс
колаж: glavcom.ua

Трамп у дописах критикував Гарріс, називав її «комуністкою», звинувачував у брехні, заявляв про політичні переслідування проти себе

Промова кандидатки на посаду президента США Камали Гарріс викликала жваве обурення у республіканця Дональда Трампа. Він опублікував 48 дописів за 37 хвилин. Про це повідомляє The Guardian.

Журналісти проаналізували активність Дональда Трампа на його акаунті в соцмережі Truth Social під час завершальної промови Камали Гарріс і виявили, що він коментував виступ в середньому більше одного разу за хвилину.

The Guardian пише, що Трамп критикував Гарріс як за її політику, так і за особисті якості, називаючи її «комуністкою», звинувачуючи в брехні, заявляючи про політичні переслідування проти себе, а також запитував «де Хантер Байден» та відкидав свої власні попередні висловлювання про аборти.

Однак, за словами провідних американських ЗМІ, тактика Трампа, яка раніше спрацювала проти Байдена, цього разу виявилася малоефективною.

Коментатор Washington Post Ден Бальц зазначив, що заміна кандидата від демократів поставила Трампа в скрутне становище. Гарріс не тільки зрівнялася з Трампом у важливій для нього сфері – рейтингів, але й перевершила його. 

«Він не знає, що робити після того, як Гарріс випередила його в категорії, про яку він дбає найбільше – рейтингах. Гарріс протистояла йому і навіть перевершила його, в його власній грі. Її рейтинги на з'їзді були кращими, ніж у нього... Він каже, що сумує за Байденом, і це помітно», – сказав Ден Бальц.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс вибори вибори у США США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павел підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані
Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями
19 серпня, 21:28
 Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями
США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico
15 серпня, 20:04
My Heart Will Go On, одна з найвідоміших пісень Селін Діон, прозвучала на передвиборчому мітингу Трампа
Селін Діон обурена тим, що Трамп використав її пісню з «Титаніка»
11 серпня, 17:35
Володимир Путін зустрічає кілера Красікова
Стріляв із Путіним, любив дорогі автомобілі: хто такий Красіков і чому його обміняли
2 серпня, 12:59
Китай, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, активно розширює свій арсенал
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
2 серпня, 09:19
Баззард (другий справа) може очолити кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні
Стало відомо, хто може очолити командування США для допомоги Україні
30 липня, 02:51
Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
27 липня, 02:01
Правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон
Вбивство Фаріон. У Дніпрі затримано підозрюваного
25 липня, 15:09
Трамп та Гарріс зустрінуться на ABC News
Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
24 липня, 16:15

Політика

Умєров зідзвонився з главою Пентагону втретє за 10 днів: що обговорили
Умєров зідзвонився з главою Пентагону втретє за 10 днів: що обговорили
Промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів
Промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів
Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину
Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину
Прем'єр-міністр Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку
Прем'єр-міністр Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку
Як бунти в російських колоніях заважають планам Кремля: аналіз ISW
Як бунти в російських колоніях заважають планам Кремля: аналіз ISW
Чеські спецслужби розслідують діяльність російської православної церкви
Чеські спецслужби розслідують діяльність російської православної церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
33K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
31K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
23K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
14K
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua