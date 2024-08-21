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Байден затвердив таємний документ про ядерну стратегію –The New York Times

Юлія Хоменко
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Байден затвердив таємний документ про ядерну стратегію –The New York Times
Президент США Джо Байден затвердив у березні таємну ядерну стратегію, яка передбачає заходи для стримування Китаю від розширення його ядерного арсеналу
фото з відкритих джерел

Стратегія спрямована на стримування Китаю, підготовку США до ядерних загроз з боку КНР, Росії та Північної Кореї

Президент США Джо Байден у березні затвердив засекречену стратегію, спрямовану на стримування Китаю від розширення його ядерного арсеналу. Про це повідомляє The New York Times.

Документ під назвою «Керівництво з використання ядерної зброї» передбачає, що протягом наступного десятиліття китайські запаси ядерної зброї можуть зрівнятися з американськими за обсягами й різноманітністю.

«Нинішня адміністрація, як і чотири адміністрації до неї, видала Огляд ядерної політики і Керівництво з планування застосування ядерної зброї», – цитує видання речника Ради національної безпеки США Шона Саветта.

Стратегія спрямована на підготовку США до можливих ядерних загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Документ є надзвичайно засекреченим і існує лише в кількох друкованих примірниках, які розповсюджено серед високопосадовців у сфері національної безпеки та командування Пентагону.

У нещодавніх виступах двом посадовцям адміністрації Байдена було дозволено натякнути на існування цього документа. До того, як Байден залишить посаду, очікується, що Конгрес отримає докладніше несекретне повідомлення щодо стратегії.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт підкреслив, що хоча текст керівництва є засекреченим, його існування не є таємницею. 

До слова, Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.

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Теги: Джозеф Байден США

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