США тестують ліки проти старіння: результати на тваринах приголомшують

ABC7: у США успішно протестували на собаках препарат проти старіння

У США компанія Telomir проводить тестування препарату проти старіння, який, як очікується, зможе уповільнити старіння. Препарат перебуває на стадії тестування в США, його вже успішно перевірили на старих собаках. Про це повідомляє ABC7.

Генеральний директор компанії Telomir Pharmaceuticals доктор Крістофер Чепмен у партнерстві з доктором Майклом Ройзеном із Клівлендської клініки провів тестування нового препарату, спрямованого на подовження теломер (ділянка ДНК, що складається із великого числа повторів та розташована на кінці лінійної хромосоми, – «Главком») у стовбурових клітинах людини.

Як пояснюють журналісти, теломери – це своєрідні «ковпачки» хромосом, які забезпечують стабільність під час процесу розподілу клітин. Ці фрагменти коротшають з кожним розподілом, поки не настає момент нездатності до нього.

🚨 STUDY: AGE REVERSAL PILL SHOWS PROMISING RESULTS IN DOGS, HUMAN TRIALS NEXT



A groundbreaking study by Telomir Pharmaceuticals and the Cleveland Clinic has demonstrated remarkable age reversal effects in dogs, including the recovery of a 12-year-old German Shepherd from… pic.twitter.com/wnfv86FO4c — Kristy Tallman (@KristyTallman) — Kristy Tallman (@KristyTallman) August 17, 2024

«Якщо ви зможете збільшити довжину теломерів, ви зможете відтворювати стовбурові клітини і продовжувати відновлювати їх, тож ви буквально зможете стати молодшими», – сказав доктор Ройзен.

Доктор Ройзен повідомив, доклінічні дані препарату з попереднього дослідження людських клітин in vitro показали, що теломери подовжуються на 200%.

Як пишуть дослідники, менш як пів року тому 12-річна німецька вівчарка Зевс була на межі смерті. Їй діагностували термінальну стадію раку. Ветеринари прооперували пса та видалили селезінку, але прогноз залишався поганим. Собаці надали доступ до експериментальних ліків у кількості однієї таблетки щодня. Недавнє обстеження Зевса показало, що рак в його організмі повністю зник.

Результати були настільки вражаючими, що компанія отримала схвалення лікувати іншу собаку – 12-річного Ньюфі Бенсона, який ледве міг ходити через важкий артрит. Через тиждень Бенсон зміг встати сам. Як пише видання, такі зміни в собак, які раніше не мали шансу на життя, є дивом.

Раніше у Канаді вчені вигадали розумний матеріал на основі максена, що перетворює тепло тіла в енергію. Одяг із такого матеріалу допоможе вести безперервний моніторинг за показниками здоров'я.