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США тестують ліки проти старіння: результати на тваринах приголомшують

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США тестують ліки проти старіння: результати на тваринах приголомшують
Собаки уже пройшли успішне лікування новим методом
фото із відкритих джерел

ABC7: у США успішно протестували на собаках препарат проти старіння

У США компанія Telomir проводить тестування препарату проти старіння, який, як очікується, зможе уповільнити старіння. Препарат перебуває на стадії тестування в США, його вже успішно перевірили на старих собаках. Про це повідомляє ABC7.

Генеральний директор компанії Telomir Pharmaceuticals доктор Крістофер Чепмен у партнерстві з доктором Майклом Ройзеном із Клівлендської клініки провів тестування нового препарату, спрямованого на подовження теломер (ділянка ДНК, що складається із великого числа повторів та розташована на кінці лінійної хромосоми, – «Главком») у стовбурових клітинах людини.

Як пояснюють журналісти, теломери – це своєрідні «ковпачки» хромосом, які забезпечують стабільність під час процесу розподілу клітин. Ці фрагменти коротшають з кожним розподілом, поки не настає момент нездатності до нього.

«Якщо ви зможете збільшити довжину теломерів, ви зможете відтворювати стовбурові клітини і продовжувати відновлювати їх, тож ви буквально зможете стати молодшими», – сказав доктор Ройзен.

Доктор Ройзен повідомив, доклінічні дані препарату з попереднього дослідження людських клітин in vitro показали, що теломери подовжуються на 200%.

Як пишуть дослідники, менш як пів року тому 12-річна німецька вівчарка Зевс була на межі смерті. Їй діагностували термінальну стадію раку. Ветеринари прооперували пса та видалили селезінку, але прогноз залишався поганим. Собаці надали доступ до експериментальних ліків у кількості однієї таблетки щодня. Недавнє обстеження Зевса показало, що рак в його організмі повністю зник.

Результати були настільки вражаючими, що компанія отримала схвалення лікувати іншу собаку – 12-річного Ньюфі Бенсона, який ледве міг ходити через важкий артрит. Через тиждень Бенсон зміг встати сам. Як пише видання, такі зміни в собак, які раніше не мали шансу на життя, є дивом.

Раніше у Канаді вчені вигадали розумний матеріал на основі максена, що перетворює тепло тіла в енергію. Одяг із такого матеріалу допоможе вести безперервний моніторинг за показниками здоров'я.

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Теги: тварини методи лікування ліки США наука вчені

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