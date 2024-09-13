Головна Світ Політика
search button user button menu button

Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга
Єнс Столтенберг згадав Афганістан та Україну
фото: CNN

Єнс Столтенберг у своєму прощальному інтерв'ю повідомив, що війна Україні стала провалом та катастрофою для НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному прощальному інтерв'ю телеканалу CNN назвав своїм головним досягненням за 10 років посилення колективної оборони альянсу. Найбільшим провалом та розчаруванням став вихід із Афганістану.

«Світ став набагато небезпечнішим за десять років, але НАТО стало набагато сильнішим», – сказав він.

Відповідаючи на запитання телеведучої каналу Крістіан Аманпур про розчарування, Столтенберг, крім Афганістану, назвав ще одну країну. За його словами, війна Україні також стала провалом та катастрофою.

Столтенберг 30 вересня йде зі своєї посади, поступаючись місцем новому керівнику експрем'єру Нідерландів Марку Рютте.

Раніше стало відомо, що новим головою Мюнхенської конференції з безпеки стане Єнс Столтенберг після того, як піде у відставку з посади генсека НАТО. Він вступить на нову посаду після наступної Мюнхенської конференції. Захід має відбутися у лютому наступного року.

Читайте також:

Теги: війна Афганістан Єнс Столтенберг конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна знову змусила світ повірити у свою перемогу
На Заході незабаром з'явиться черга з «батьків перемоги». І ось чому
15 серпня, 15:52
Руслан Панезьоров: Під моїм началом погоджувалися виходити на завдання навіть ті, хто спочатку відмовлявся через страх
Герой України Руслан Панезьоров: Середній вік воїнів – 40-45. Для штурмів треба молодші хлопці Інтерв'ю
9 вересня, 16:55
За час великої війни Ахметов передав на підтримку України 10 млрд грн
За час великої війни Ахметов передав на підтримку України 10 млрд грн Новини компаній
21 серпня, 17:24
Петр Павел: Консенсусу в допомозі Україні в Альянсу ніколи не було, думки різнилися
Президент Чехії назвав «Північні потоки» легітимною ціллю під час війни
21 серпня, 18:28
Військові оприлюднили відео знищення ворожого складу військової техніки та пального на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
22 серпня, 09:37
Юрій Ревера як оператор «пташок» ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту
На фронті загинув історик та археолог зі Львова. Згадаймо Юрія Реверу
4 вересня, 09:00
Відстрочку від призиву матимуть чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули
Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності
7 вересня, 08:47
Зеленський показав кадри з наслідками обстрілів України за цей тиждень
«Рамштайн» і масовані обстріли України. Підсумки тижня від Зеленського (відео)
8 вересня, 11:12
Комітет Ради Федерації з міжнародних справ раніше прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
11 вересня, 17:31

Політика

Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга
Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»
Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16: румунські ЗМІ розкрили подробиці
Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16: румунські ЗМІ розкрили подробиці
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину
Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину
Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії – Axios
Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії – Axios

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
21K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
17K
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
15K
Рік тому помер Ян Табачник. Оприлюднено фото могили в Ізраїлі
8676
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни
4979
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua