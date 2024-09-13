Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга

Єнс Столтенберг у своєму прощальному інтерв'ю повідомив, що війна Україні стала провалом та катастрофою для НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному прощальному інтерв'ю телеканалу CNN назвав своїм головним досягненням за 10 років посилення колективної оборони альянсу. Найбільшим провалом та розчаруванням став вихід із Афганістану.

«Світ став набагато небезпечнішим за десять років, але НАТО стало набагато сильнішим», – сказав він.

Відповідаючи на запитання телеведучої каналу Крістіан Аманпур про розчарування, Столтенберг, крім Афганістану, назвав ще одну країну. За його словами, війна Україні також стала провалом та катастрофою.

Столтенберг 30 вересня йде зі своєї посади, поступаючись місцем новому керівнику експрем'єру Нідерландів Марку Рютте.

Раніше стало відомо, що новим головою Мюнхенської конференції з безпеки стане Єнс Столтенберг після того, як піде у відставку з посади генсека НАТО. Він вступить на нову посаду після наступної Мюнхенської конференції. Захід має відбутися у лютому наступного року.