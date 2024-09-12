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Пентагон виділяє гроші на виробництво ракет AMRAAM для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон виділяє гроші на виробництво ракет AMRAAM для України
Пентагон виділяє гроші на виробництво ракет для F-16, щоб передати їх ЗСУ
фото із відкритих джерел

Пентагон замовив виробництво ракет на $1,2 млрд

Міністерство оборони США уклало з американською компанією Raytheon контракт майже на $1,2 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності типу AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), зокрема для України. Про це йдеться на сайті Пентагону.

«Компанія Raytheon Co., Тусон, штат Арізона, отримала контракт на заохочувальну модифікацію з фіксованою ціною в розмірі $ 1 195 985 081 за раніше укладеним контрактом на вдосконалену ракету середньої дальності класу «повітря-повітря» (AMRAAM)», – йдеться у заяві.

AMRAAM – це зброя нового покоління, здатна вражати цілі за межами видимості на дальності 160 кілометрів. Ракету описують як одну з найдосконаліших видів зброї, яка маж численні перемоги в боях повітря-повітряРакета використовує комбінацію інерційного наведення та бортового активного радара для досягнення наміченої цілі та виконання перехоплення.

Як випливає з документа, контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM та супутнього обладнання для їхньої передачі Бахрейну, Болгарії, Великій Британії, Угорщини, Німеччини, Італії, Канаді, Норвегії, Україні, Фінляндії, Швейцарії та Японії. Роботи за контрактом мають бути завершені до 31 грудня 2028 року.

Пентагон прагне використати доступні кошти для підтримки України «в будь-який можливий спосіб» після кінця фіскального року у вересні. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона не стала припускати, як саме будуть розподілені залишки коштів, але зауважила, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні «майже щотижня».

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Теги: США зброя гроші фінансування Пентагон повітря ракета озброєння перехоплення

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