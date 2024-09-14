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Війна Росії проти України: Столтенберг визнав помилку НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Війна Росії проти України: Столтенберг визнав помилку НАТО
Столтенберг виступає за дипломатичне завершення війни, проте діалог із Росією, на його думку, «має базуватися на силі України»
фото: Jens Stoltenberg/X

Альянс не озброював Україну до повномасштабного російського вторгнення, бо боявся ескалації з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Північноатлантичний альянс міг надати Україні більше зброї, щоб запобігти вторгненню Росії у 2022 році. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує Reuters.

Генсек зазначив, що тепер країни НАТО все ж надають Україні зброю для воєнних дій, однак тоді це була би зброя «для запобігання війні». За його словами, Альянс не озброював Україну до повномасштабного російського вторгнення, бо боявся ескалації з Росією.

Тепер же Столтенберг виступає за дипломатичне завершення війни, проте діалог із Росією, на його думку, «має базуватися на силі України».

Щодо своєї подальшої кар’єри після того, як він залишить свою посаду, генсек сказав, що має «багато варіантів» і буде проживати в Осло. Своє призначення керівником Мюнхенської конференції з безпеки Столтенберг підтверджувати не став.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 жовтня залишає посаду. Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Проте його кандидатуру не підтримали у США.

Новим генеральним секретарем НАТО обрали колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

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Теги: міністр зброя Єнс Столтенберг НАТО

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