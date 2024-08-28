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Названо найнадійніші авто з пробігом віком від п'яти до десяти років (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо найнадійніші авто з пробігом віком від п'яти до десяти років (фото)
Lexus ES визнали одним із найнадійніших авто
фото: depositphotos.com

Найнадійнішими виявилися автомобілі японських брендів

У США опублікували новий рейтинг якості авто з пробігом. Сформувало його видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях. Результати опубліковано на його сайті.

Названо найнадійніші авто з пробігом віком від п'яти до десяти років (фото) фото 1
фото: Consumer Reports

На цей раз експерти звернули увагу на вживані авто віком від 5 до 10 років. У рамках дослідження були проаналізовані дані по 150 тис. машин 26 марок. Основним критерієм рейтингу стала кількість поломок та несправностей.

Лідерами рейтингу стали японські бренди – вони зайняли п’ять перших місць. Цікаво, що перша та друга позиції у марок концерну Toyota Motor – Lexus і Toyota, відповідно.

Toyota Camry
Toyota Camry
фото: Toyota

Далі розташувалися Mazda, Acura та Honda. У хвості рейтингу опинилися Tesla, Dodge і Chrysler.

Крім того, експерти відзначили найнадійніші моделі авто віком 5-10 років. Зокрема, в Lexus це седани ES, GS і LS, позашляховик GX та кросовер RX.

Mazda CX-3
Mazda CX-3
фото: Mazda

У лінійці Toyota високі показники надійності демонструють седани Avalon і Camry, а також позашляховий 4Runner. У Mazda відзначили моделі 3, 6 та кросовер CX-3. Крім того, високі оцінки отримали кросовер Acura MDX і седан Honda Accord.

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Джерело
Теги: США рейтинг автомобіль Lexus Mazda

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