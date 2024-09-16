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Financial Times: Підозрюваний у замаху на Трампа їздив в Україну, щоб потрапити на війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Financial Times: Підозрюваний у замаху на Трампа їздив в Україну, щоб потрапити на війну
Раян Рут у 2022 році вирушив до України
фото з відкритих джерел

Раян Рут нібито розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу «Іноземного легіону»

Підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, американець Раян Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону». Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, тоді Рут прибув на кордон Польщі з Україною, прийшов до офісу міжнародного легіону, але його не прийняли через вік – йому було 56 років.

«Вони сказали: «Тобі 56 років, ти старий і в тебе немає досвіду. То чому б тобі не зайнятися набором і координацією?», – розповів Рут в інтерв'ю.

Після цього чоловік вирушив до Києва, розбив намет на Майдані Незалежності та почав «координувати» волонтерів, пише видання.

«Моя початкова мета була в тому, щоб підтримати іноземних бійців і тих, хто жертвує своїм часом, енергією і життями заради підтримки України», – пояснив Рут.

Також зазначається, що американець розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу «Іноземного легіону» і воюватимуть проти окупантів. Контактну інформацію він вказував свою власну і не мав офіційного відношення до цього збройного формування.

Крім того, за інформацією медіа, Рут отримав відмову і від підрозділу міжнародного легіону, пов'язаного з Головним управлінням розвідки. Там його назвали «надто дивним» і згадали про неадекватну поведінку чоловіка.

Рут розповідав виданню, що хотів залучити тисячі афганських військовослужбовців, які втекли з країни після приходу Талібану. «У нас є 20,000 афганських солдатів, які сидять без діла», – казав чоловік.

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

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Теги: США Дональд Трамп Україна

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