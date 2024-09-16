Замах на Трампа: «Азов» прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним

У соціальних мережах шириться відео 2022 року з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві, на якому був присутній Рут

У «Азові» переконані, що поширення наративу про можливий зв’язок підозрюваного з бригадою підіграє російській пропаганді

Дванадцята бригада спеціального призначення «Азов» заперечила, що чоловік, якого підозрюють у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Раян Веслі Рут якось пов’язаний із підрозділом. Про це йдеться в заяві «Азова».

У соціальних мережах шириться відео 2022 року з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві, на якому був присутній Рут.

«Офіційно заявляємо, що Раян Веслі Рут не має жодного відношення до «Азову2 й ніколи не мав жодного стосунку до бригади. Мирна демонстрація, на якій він був присутній, була відкритою, і до неї міг приєднатися кожен. На відео, знятому мітингувальниками, він потрапив випадково», – йдеться у повідомленні.

В «Азові» вважають, що поширення наративу про можливий зв’язок підозрюваного з бригадою підігрує російській пропаганді та дискредитує підрозділ Національної гвардії України.

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві.

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. ЗМІ писали, що Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону».

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Раніше чутки про зв'язки з підозрюваним у замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа прокоментував Інтернаціональний легіон ЗСУ. Американець Райан Веслі Рут, підозрюваний у спробі замаху на експрезидента США Дональда Трампа, не мав жодного стосунку до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Про це заявив речник підрозділу. Представник легіону спростував слова Рута про те, що він на волонтерських засадах нібито вербував бійців.