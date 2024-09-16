Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Замах на Трампа: «Азов» прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Замах на Трампа: «Азов» прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним
У соціальних мережах шириться відео 2022 року з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві, на якому був присутній Рут
фото: Sasha Vakulina, euronews.com

У «Азові» переконані, що поширення наративу про можливий зв’язок підозрюваного з бригадою підіграє російській пропаганді

 

Дванадцята бригада спеціального призначення «Азов» заперечила, що чоловік, якого підозрюють у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Раян Веслі Рут якось пов’язаний із підрозділом. Про це йдеться в заяві «Азова».

У соціальних мережах шириться відео 2022 року з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві, на якому був присутній Рут.

«Офіційно заявляємо, що Раян Веслі Рут не має жодного відношення до «Азову2 й ніколи не мав жодного стосунку до бригади. Мирна демонстрація, на якій він був присутній, була відкритою, і до неї міг приєднатися кожен. На відео, знятому мітингувальниками, він потрапив випадково», – йдеться у повідомленні.

В «Азові» вважають, що поширення наративу про можливий зв’язок підозрюваного з бригадою підігрує російській пропаганді та дискредитує підрозділ Національної гвардії України. 

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. ЗМІ писали, що Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону». 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Раніше чутки про зв'язки з підозрюваним у замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа прокоментував  Інтернаціональний легіон ЗСУ. Американець Райан Веслі Рут, підозрюваний у спробі замаху на експрезидента США Дональда Трампа, не мав жодного стосунку до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Про це заявив речник підрозділу. Представник легіону спростував слова Рута про те, що він на волонтерських засадах нібито вербував бійців. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп вибори у США чоловік Веслі відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що Джо Байден зробив правильно?
Що Байден зробив краще за своїх попередників?
29 серпня, 17:43
США можуть зірвати передачу іранських балістичних ракет до Росії
Путін хоче іранські ракети для енергетичної війни. Чи буде відповідь США?
4 вересня, 09:55
Відповідальність за злочин на себе взяли морські піхотинці РФ
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Лубінець відреагував
16 серпня, 23:36
Остін повідомив, що Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України
Остін повідомив, коли Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні
6 вересня, 13:03
У новому опитуванні Трамп випереджає Гарріс
Трамп випереджає Гарріс у новому опитуванні виборців – New York Times
9 вересня, 02:09
Тейлор Свіфт стала першою співачкою, яка чотири рази отримувала нагороду «альбом року», встановивши рекорд «Греммі»
Тейлор Свіфт. Феномен артистки №1 на планеті шоу-бізнес
11 вересня, 21:03
Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії
Зеленський пояснив, як далекобійна зброя вплине на хід війни з Росією
13 вересня, 15:56
Україна бореться з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду
Режисерка фільму «Росіяни на війні» потрапила до «чорного списку» Мінкульту
Сьогодні, 17:11
Челентано, який взяв таджиків у полон
Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії
Вчора, 21:58

Події в Україні

Замах на Трампа: «Азов» прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним
Замах на Трампа: «Азов» прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним
У Ялті стався потоп
У Ялті стався потоп
Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль (фото)
Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль (фото)
Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби
Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби
Відключення світла: як діятимуть графіки 17 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 17 вересня
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
14K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua