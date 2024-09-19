Ексрадники Трампа створили сайт, який поширює дезінформацію про Україну – The Guardian

Серед членів правління – колишні помічники і співробітники Трампа, а також радниця ватажка так званої «ЛНР»

Група колишніх співробітників Дональда Трампа допомогли створити проросійський сайт Intelligencer, який розповсюджує теорії змови про війну Росії проти України. Про це пише The Guardian.

Діяльність сайту розпочалася у 2022 році в Австралії з маловідомого радіо «ТНТ», на якому часто звучали проросійські погляди на війну в Україні та теорії змови щодо Covid-19. Одна з власниць радіостанції Дженніфер Сквайерз розповіла, що Intelligencer створили для доповнення «ТНТ», а для його розробки запросили американського журналіста Джорджа Еліасона. Він живе на сході України вже понад 10 років і раніше виступав на RT, де звинувачував українську владу у війні в Україні.

Згодом Сквайерз та співвласник Майк Раян відмовилися від ідеї створення вебсайту та намагалися відмежуватися від проєкту, однак Еліасон продовжив роботу, залучивши людей, які раніше виступали в його радіошоу.

Сайт запустили наприкінці 2023 року. Серед членів правління – колишні помічники і співробітники Трампа, зокрема експомічник політика Джордж Пападопулос та його дружина Сімона Манджіанте, а також Анна Сорока, радниця ватажка так званої «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Джордж Пападопулос працював помічником з питань зовнішньої політики в кампанії Трампа у 2016 році. Через два роки він визнав себе винним у брехні ФБР про свої контакти з пов'язаною з Кремлем особою, яка сказала йому, що Росія має компромат на Гілларі Клінтон. Його дружина Манджіанте у січні опублікувала на Intelligencer інтерв'ю з українським ексдепутатом Андрієм Деркачем. Він повторив заяви про нібито хабарництво сім'ї Байденів в Україні.

Згодом Манджіанте разом з прокремлівським американським режисером українського походження Ігорем Лопатьонком випустили документальний фільм про Хантера Байдена «Ноутбук Хантера: Реквієм для України». Сценарій до фільму написав Еліасон.

Нагадаємо, компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, заблокує акаунти російського пропагандистської телекомпанії Russsia Today та низки інших державних російських медіа.

До слова, США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.