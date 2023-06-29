Чубаров спрогнозував, коли суд у Гаазі може ухвалити рішення щодо Росії

Україна передала суду близько 17 500 сторінок тексту, сформованого у 29 томів

Є надія, що рішення Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією міжнародних конвенцій буде винесене до кінця 2023 року. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Наразі суд розпочав вироблення свого рішення по суті справи, проте важко впевнено сказати, коли його буде оголошено, оскільки кожна сторона направила величезний масив документів.

«Україна передала до суду 12 червня 2018 року близько 17 500 сторінок тексту, сформованого у 29 томів. Потім надійшла ще частина документів. Нині судді «закрилися» для їхнього вивчення. Є надія, що рішення буде винесене до кінця 2023 року», – зазначив Чубаров.

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Нагадаємо, що в Гаазі з 6 до 14 червня проходили усні слухання Міжнародного суду ООН у справі за позовом України щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій – про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Позов України було подано ще у січні 2017 року. Основні звинувачення у позові України включали насильницькі викрадення та зникнення людей в окупованому Криму, вбивства мирних жителів, цілеспрямоване політичне та культурне переслідування кримських татар та інших етнічних груп, масові обшуки, незаконні затримання та позбавлення волі громадян України, які живуть у Криму, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; надання Росією коштів, зброї, транспортних засобів, обладнання групам, які причетні до актів тероризму проти цивільного населення в Україні, включно з такими формуваннями, як «ДНР» та «ЛНР», збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли житлових районів Краматорська та Маріуполя, знищення пасажирського автобуса неподалік Волновахи.