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Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)
Володимир Сальдо не пояснив, чому Росія раптом вирішила атакувати територію Молдови
фото з відкритих джерел

МЗС Молдови збирається викликати російського посла «на килим» після слів Сальдо

Окупанти пригрозили завдати ударів по мостах у Молдові та Одеській області. Загарбники стверджують, що готують «акт відплати  після «бавовни» на Чонгарському мосту. Про це заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

«Координати мостів в Одеській області, в молдавський Джурджулештах, які були в складі України... Всі ці координати відомі. Тому буде скоро відповідь дуже серйозна», – погрожує Сальдо.

Водночас Сальдо не пояснив, чому Росія раптом вирішила атакувати територію Молдови. Він тільки пригадав, що Джурджулешти перейшли до складу Молдови під час президенства Віктора Ющенка.

Водночас МЗС Молдови збирається викликати російського посла «на килим» після слів Сальдо. Про це передає TVR Moldova.

«Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова», – йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе голову дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою «надати відповідні пояснення».

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Було завдано удару по Чонгарському мосту.

За словами Сальдо, пошкоджено кілька мостів. Удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Теги: Одещина Молдова Крим Володимир Сальдо окупанти

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