У Криму чергова «бавовна»: окупанти заявили про атаку дронів

Вибухи у Криму гриміли вночі та вранці

Аксьонов повідомив про збиття дев’ять безпілотників

Ніч та ранок 15 червня у тимчасово окупованому Криму були неспокійні. Окупаційна влада заявила, що півострів був атакований безпілотниками.

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Так, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у телеграм-каналі повідомив, що було зафіксовано дев’ять БПЛА, шість із яких нібито збито силами ППО, а три - заглушено та посаджено засобами РЕБ.

«Один безпілотник здетонував у Красногвардійському районі, село Докучаєве. Жертв немає, у ряді будинків вибиті шибки. Усі служби виїхали на місце», – розповів Аксьонов.

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Нагадаємо, 6 червня увечері російські окупанти збили у східній частині Криму безпілотник і заявили, що він український. Проте, збитий «український БПЛА» виявився іранським дроном Mohajer-6.