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CNN: США та Китай обговорюють взаємні інспекції на ядерні об'єкти для зменшення напруги

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: США та Китай обговорюють взаємні інспекції на ядерні об'єкти для зменшення напруги
фото: AP

Питання про взаємні інспекції порушив Китай

Адміністрація Дональда Трампа проводить неофіційні попередні переговори з Пекіном щодо можливості взаємних візитів на ядерні об'єкти обох країн. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними джерел CNN, відповідну ініціативу на зустрічах цього року несподівано порушила саме китайська сторона, що може свідчити про її готовність до заходів із зміцнення довіри.

Йдеться про можливий доступ до національних лабораторій Міністерства енергетики США, аналогічних центрів у Китаї, а також майданчиків для ядерних випробувань. Консультації відбувалися переважно в кулуарах засідань ядерної «п'ятірки» РБ ООН. США прагнуть залучити Пекін до стратегічного діалогу на тлі стрімкого розширення китайського ядерного арсеналу, який за прогнозами може значно зрости в найближче десятиліття, та після закінчення терміну останнього договору про контроль над озброєннями між США і РФ.

Попри скептицизм деяких аналітиків, які вважають це лише дипломатичним маневром Китаю перед майбутніми самітами лідерів, експерти називають потенційні інспекції важливим кроком. Вони можуть закласти основу для прозорості та суттєво знизити ризик ядерної ескалації між двома наддержавами.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.

Теги: Китай США ядерна зброя

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