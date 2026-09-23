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Посол США в НАТО заявив, що Сполучним Штатам потрібні союзники з більшим арсеналом боєприпасів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Посол США в НАТО заявив, що Сполучним Штатам потрібні союзники з більшим арсеналом боєприпасів
Вітакер: Нам потрібні союзники, які просто мають більше можливостей у своєму арсеналі
фото з відкритих джерел

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер зауважив, що оборонні спроможності європейських партнерів виявилися виснаженими

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії в Айові за участю Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте заявив про необхідність наявності у союзників більш потужного арсеналу та більших військових можливостей. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами дипломата, оборонні спроможності європейських партнерів виявилися виснаженими через «ілюзорні мирні дивіденди» після розпаду СРСР, через що вони наразі не мають достатніх ресурсів для виконання необхідних завдань.

Водночас Вітакер відзначив важливу роль військових баз європейських союзників, які були задіяні під час ударів по ядерних об'єктах Ірану та в ході подальших бойових дій.

Нагадаємо, Євросоюз працює над створенням власного механізму реагування на загрози, подібного до четвертої статті Північноатлантичного договору. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, країнам ЄС необхідні спільні правила дій у разі інцидентів, які ще не можна вважати збройною агресією, але які вже загрожують національній безпеці. Серед таких загроз вона назвала кібератаки, диверсії, підпали та порушення повітряного простору безпілотниками.

Як відомо, голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне на щорічній зустрічі керівників Альянсу заявив, що союзники по НАТО змусять Росію пошкодувати, якщо вона нападе на одного з членів Альянсу. 

«У нас є чотири тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору», – сказав Драгоне.

Теги: США НАТО Європа

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