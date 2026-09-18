Китай може зупинити війну Росії проти України. Яку гру веде Пекін

Китай не зупинить війну, поки вона йому не коштує

«Якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?». Так Зеленський в інтервʼю NHK говорив про Китай. І сам відповів: шкода, що Пекін політично не на нашому боці. Не проблема, уточнив він, а прикрість. Китай не нейтральний, він «трохи більше на боці Росії».

Два слова в цьому інтервʼю важать більше за решту: «шкода» і «трохи». Ще влітку Київ описував Пекін інакше. У липні Зеленський розповідав, що Китай в ультимативній формі дав зрозуміти Москві: жодних розмов про ядерну зброю, і назвав це першою настільки чіткою реакцією Пекіна. Тобто коли Китай хоче, він робить, і Київ це бачив на власні очі. Тому запитання «можеш, але не робиш» не риторичне. Воно про вибір.

Відповідь неприємна, але проста. Китаю не потрібна ні перемога Росії, ні її поразка. Йому потрібна Росія, яка залежить. Залежна Росія продає нафту зі знижкою, і Китай докуповує її щоразу, коли Індія під американським тиском відступає від російських барелів. Залежна Росія бере китайські верстати, електроніку й комплектуючі для дронів, те саме «обладнання і технології», про які сказав Зеленський.

Залежна Росія тримає Америку зайнятою в Європі. Ядерний удар зруйнував би всю цю конструкцію, тому ультиматум був. Мир зруйнував би її теж, бо Росія без війни знову піде шукати покупців у Європі й торгуватиметься з Пекіном з іншої позиції.

Тому тиску на переговори немає. Китай не спонсорує війну. Він підтримує її температуру. Чи каже Пекін Москві щось непублічно, я не знаю, і сам Зеленський цього не виключив.

Із «можеш, але не робиш» випливає, що переконувати Пекін нема чим. Він і так усе розуміє. Змінити його поведінку може лише ціна, а рахунок виставляють не в Києві. У той самий день, коли вийшло інтервʼю, Палата представників відправила Трампу закон, що дає йому право на стовідсоткові мита проти покупців російської нафти.

Пекін відповів за кілька годин: торгівля з іншими країнами «не повинна порушуватися третьою стороною». Делі попередив, що нові мита зіпсують відносини зі США. Обидва адресати вже сказали «ні», і тепер видно, на чиєму столі лежить рішення.

Зеленський говорив це в Токіо. Для Японії Китай – головне питання безпеки, а 30–50 тисяч північнокорейців, які в Росії вчаться воювати дронами, – не чужа новина. Це і є те, що Україна може зробити сама: пояснювати тим, хто з Пекіном торгує, що вони купують разом із його нафтою.

Китай не зупинить війну, поки вона йому не коштує. Тому «шкода» – це не мʼякість. Це точна міра того, скільки Україна може вимагати від Пекіна без чужих рук.