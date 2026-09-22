Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом
скриншот з відео

Президент розповів американським законодавцям про пропозиції для деескалації, які планує представити Трампу

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами. Сторони обговорили майбутні переговори українського лідера з президентом США Дональдом Трампом, посилення санкцій проти Росії та потреби України у протиповітряній обороні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Президент подякував американським сенаторам за двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. За словами Зеленського, українська та американська команди домовилися активніше співпрацювати у санкційному напрямі.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

«Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими», – заявив президент.

Окремо Зеленський розповів сенаторам про пропозиції України щодо деескалації. Саме їх він планує обговорити з Трампом під час майбутньої зустрічі.

Також сторони порушили питання посилення української протиповітряної оборони та підготовки до зимового періоду. Зеленський наголосив на потребі України в засобах для перехоплення балістичних ракет.

«Також обговорили і наші потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські «петріоти» зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну», – зазначив Зеленський.

Президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.

Читайте також:

Теги: США Володимир Зеленський Сенат США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів США зустрівся з росіянами на G20 
Представник Росії взяв участь у зустрічі G20 у США, що викликало протест Європи
1 вересня, 00:29
Сі Цзіньпін залучив великий бізнес до переговорів зі США
Сі Цзіньпін зібрав топбізнесменів Китаю перед зустріччю з Трампом: причина
4 вересня, 20:15
Юрій Федоренко закликав не забувати, що ворог має запас міцності ще на кілька місяців
Припинення вогню в Україні – Федоренко назвав можливі терміни
6 вересня, 15:15
Зеленський підтвердив атаку на НПЗ за понад 1500 км від України
Зеленський підтвердив удари по російських НПЗ у трьох регіонах РФ
7 вересня, 12:40
6 вересня представники Трампа Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським
Віткофф після переговорів у Москві та Києві зробив заяву
7 вересня, 17:35
Зеленський: Дякуємо Канаді за справжнє партнерство
Зеленський заявив, що Україна уклала Drone Deal з Канадою
11 вересня, 04:28
За словами президента, продовольчий коридор через Чорне море фактично заблокований з української та російської сторін
Зеленський попередив світ про загрозу «агро Ормузу» через атаки РФ
11 вересня, 21:40
Трамп заявив, що проблем із Канадою не було б, якби вона була одним із штатів США
Трамп заявив, що Канада мала б стати одним із штатів США
13 вересня, 06:29
Підтримувані Іраном хусити заявили, що захопили місто Моча в провінції Таїз
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
15 вересня, 11:14

Політика

Посол США в ООН назвав причину занепокоєння Трампа через російські НПЗ
Посол США в ООН назвав причину занепокоєння Трампа через російські НПЗ
Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом
Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом
Трамп визначив головну тему зустрічі із Зеленським – The Guardian
Трамп визначив головну тему зустрічі із Зеленським – The Guardian
Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО
Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО
Латвія відмовилася знімати санкції із російських олігархів Усманова і Фрідмана
Латвія відмовилася знімати санкції із російських олігархів Усманова і Фрідмана
Лукашенко відповів на плани Трампа закупити білоруський калій
Лукашенко відповів на плани Трампа закупити білоруський калій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
199K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
68K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua