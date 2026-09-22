Зеленський обговорив із сенаторами США майбутню зустріч із Трампом

Президент розповів американським законодавцям про пропозиції для деескалації, які планує представити Трампу

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами. Сторони обговорили майбутні переговори українського лідера з президентом США Дональдом Трампом, посилення санкцій проти Росії та потреби України у протиповітряній обороні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Президент подякував американським сенаторам за двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. За словами Зеленського, українська та американська команди домовилися активніше співпрацювати у санкційному напрямі.

«Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими», – заявив президент.

Окремо Зеленський розповів сенаторам про пропозиції України щодо деескалації. Саме їх він планує обговорити з Трампом під час майбутньої зустрічі.

Також сторони порушили питання посилення української протиповітряної оборони та підготовки до зимового періоду. Зеленський наголосив на потребі України в засобах для перехоплення балістичних ракет.

«Також обговорили і наші потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські «петріоти» зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну», – зазначив Зеленський.

Президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.