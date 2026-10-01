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Сибіга пояснив, чим був важливий перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга пояснив, чим був важливий перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва
Візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва відбувся 6 вересня
фото: АР

Глава МЗС: «Без Америки неможливо досягти справедливого миру»

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав важливим у першому візиті до Києва спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера те, що американська сторона отримала можливість почути реальну інформацію про ситуацію в Україні. Про це міністр зазначив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Без Америки неможливо досягти справедливого миру. Це геополітичні реалії. Зараз оці нові ідеї, які запропонувала американська команда, опрацьовуються, вони базуються певним чином на попередніх підходах. Для нас принципово важлива роль Європи. Для нас найголовніше, щоб це був один європейський голос. І що ще важливо було в візиті Кушнера і Віткоффа – те, що вони були пробрифовані всіма нашими службами. Вони отримали поглиблені, розширені брифи про реальну ситуацію», – сказав Сибіга.

Міністр зауважив, що під час поїздок до Москви американські представники чують від російської сторони твердження про нібито зникнення України в майбутньому. Водночас, за його словами, під час візиту до Києва Віткофф і Кушнер змогли почути від українських фахівців, бойових офіцерів та генералів реальну картину ситуації, що, на його думку, є важливим для її сприйняття американською стороною.

«І плюс ми, звичайно, використовували для проговорення двосторонки: це додаткові ракети, ліцензія, старлінк. І домовилися про зустріч президента Зеленського в Нью-Йорку з президентом Трампом. Це теж був один з результатів. Одна з цілей приїзду перемовників для нас була відновлення тристороннього формату перемовин. Все це було на паузі, зокрема через Близький Схід. І зараз відбувався обмін позицій через американців. Ми вважаємо, що має бути тристоронка», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер привезли до Києва оновлені мирні пропозиції Вашингтона. Напередодні вони обговорювали їх із російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

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Теги: США переговори Андрій Сибіга Стів Віткофф Джаред Кушнер

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