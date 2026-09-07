Китай посилив морський тиск на Тайвань – Bloomberg

Дії Китаю є спробою встановити нову норму для своєї морської присутності у водах на схід від Тайваню

Пекін розпочав розгортання кораблів Берегової охорони у Тихому океані на схід від Тайваню, відкривши новий фронт тиску на острів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

З червня 2026 року Китай щомісяця відправляє в цей регіон у середньому по два патрульні катери. Судна тримаються на відстані від узбережжя, не порушуючи безпосередніх морських кордонів Тайваню. Експерти зазначають, що контроль над цим районом є критичним для потенційної блокади острова під час можливого вторгнення, адже саме через східні води проходять життєво важливі маршрути постачання сировини та можливої допомоги від США та їхніх союзників.

Приводом для активізації Пекіна стали плани Японії та Філіппін делімітувати свої морські кордони у регіоні, проти чого виступила китайська сторона. Для нових патрулів Китай задіяв 5000-тонний катер «Дайшань» та 3000-тонний «Байта», які раніше використовувалися біля островів Сенкаку.

У Береговій охороні Китаю ці дії називають «звичайними правоохоронними» заходами, тоді як Тайвань відправляє свої кораблі у відповідь, а США оцінюють кроки Пекіна як «глибоко дестабілізуючі».

Раніше повідомлялося, що китайські хакери використали загальнодоступні інструменти штучного інтелекту для масштабної атаки на урядові системи Тайваню. Система фактично діяла як автономна команда хакерів: самостійно шукала вразливості та змінювала способи проникнення після невдалих спроб.

До слова, Тайвань прискорив підготовку до потенційного вторгнення Китаю та розробив оборонну стратегію Hellscape («пекло»), яка передбачає масоване застосування дронів, безпілотних катерів, ракет та артилерії.

Стратегія Hellscape має максимально ускладнити китайським військам висадку на острові. Розрахунок полягає в тому, щоб завдати силам вторгнення настільки значних втрат, аби спроба захоплення Тайваню стала надто ризикованою для Пекіна.