Топи Apple, Nvidia та OpenAI зберуться на вечері Трампа і Сі

Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіна у Вашингтоні перед переговорами, під час яких лідери обговорять торгівлю, технології та відносини між країнами

Керівники провідних американських технологічних компаній стануть гостями державної вечері на честь президента Китаю у Білому домі

Президент США Дональд Трамп приймає у Вашингтоні китайського лідера Сі Цзіньпіна. Під час триденного візиту китайського президента запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Серед запрошених – генеральний директор Apple Тім Кук, очільник Nvidia Дженсен Хуанг та глава OpenAI Сем Альтман. Також на вечерю мають прийти засновник Amazon Джефф Безос, очільник Alphabet Сундар Пічаї та глава Tesla Ілон Маск.

Трамп і Сі обговорять торгівлю та технології

Зустріч Трампа і Сі відбувається на тлі напружених відносин між США та Китаєм у питаннях торгівлі, технологій та постачання рідкісноземельних металів.

Однією з тем переговорів може стати штучний інтелект. Вашингтон і Пекін конкурують у цій сфері, водночас обидві сторони визнають необхідність обговорювати ризики, пов'язані з розвитком технології.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив після переговорів із віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном, що сторони домовилися продовжити торговельне перемир'я до 10 січня. Попередня домовленість мала завершитися в листопаді.

Торговий представник США Джеймісон Грір також заявив, що Вашингтон і Пекін можуть зробити нові оголошення щодо сільського господарства та нетарифних бар'єрів.

Китай, за словами Гріра, просувається у виконанні зобов'язання придбати 200 літаків Boeing. Водночас американська сторона не повідомляла про підготовку нових великих замовлень.

Чого очікують від переговорів

За оцінками співрозмовників Reuters, масштабного прориву під час візиту Сі Цзіньпіна не очікують. Серед можливих результатів переговорів – домовленості щодо окремих мит, співпраці у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та розширення військового діалогу між країнами.

Штучний інтелект також може стати сферою обмеженої співпраці. Сторони обговорюють можливість створення механізму на кшталт «гарячої лінії» часів холодної війни, який допомагав би уникати небезпечних інцидентів.

Водночас аналітики зазначають, що конкуренція США та Китаю у сфері ШІ може обмежити реальні домовленості. Попри присутність керівників технологічних компаній на державній вечері, Вашингтон, як очікується, збереже експортні обмеження на американські технології, послаблення яких прагне отримати Пекін.

Державна вечеря у Білому домі стане однією з головних публічних подій під час візиту Сі. Окрім неї, для китайського лідера заплановані офіційна церемонія у Білому домі та візит до Національного архіву США.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна на авіабазі Ендрюс не обійшлася без курйозів. Під час церемонії американський президент здригнувся від раптового гуркоту військових літаків. Ще однією деталлю став його одяг: Трамп зустрічав китайського лідера у довгому пальті та шкіряних рукавичках, хоча температура поблизу авіабази становила близько +18°C. Сі Цзіньпін був одягнений значно легше.

Прийом Сі Цзіньпіна у Вашингтоні нагадав урочисту зустріч Володимира Путіна на Алясці у 2025 році. Китайського лідера та його дружину Пен Ліюань зустрічали Дональд і Меланія Трамп, а церемонію супроводжували салют із 21 гармати, проліт двох бомбардувальників B-1 та почесна варта.